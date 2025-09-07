「フォックス・スポーツ」電子版が6日、ロイヤルズの看板選手ボビー・ウィット内野手（25）のインタビューを掲載した。

ウォットは今季、最年少で通算100本塁打に到達。デビューから4年連続で20本塁打&30盗塁をクリアした史上初の選手となった。

趣味はスポーツカードの収集。愛妻家で、野球をしていない時は妻と過ごす時間が最も長いという。大好きな食べ物はすしで、遠征の時は必ずすし店を探す。一番のお気に入りはスパイシーツナロール。マグロがのっているものなら何でも好き。ただし、試合前によく食べるのはアメリカ人らしくピーナッツバターとジャムのサンドイッチだ。

子どもの頃はアメリカンフットボールが一番好きなスポーツで、ポジションは俊足を生かしてワイドレシーバーとコーナーバック。闘争心をむき出しにプレーした。野球を選んでいなければプロフットボールの選手になっていただろうと言う。

人生で一番影響を受けたのは父親ボビー・ウィット。父は投手としてメジャーで16年間プレーし、142勝157敗、防御率4.83だった。しかしながら、息子がビデオで何度も見返したのは、1997年に放った唯一の本塁打だったと明かしている。