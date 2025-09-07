◇バレーボール女子 世界選手権 準決勝 トルコ3-1日本(6日、タイ)

準決勝で日本(世界ランク5位)はトルコ(同4位)に敗戦。試合後のインタビューに登場した佐藤淑乃選手の瞳は涙であふれました。

「自分たちの勢いがだんだん相手に消されて」と言葉が途絶えると佐藤選手の頬に大粒の涙がこぼれおちます。

それでも言葉を絞り出した佐藤選手は「VNL(ネーションズリーグ)でも同じようなことで負けて、でもまだ試合あるので明日に切り替えて頑張りたいと思います」と言葉を紡ぎます。

前回トルコと対戦したネーションズリーグでは15得点の活躍となった佐藤選手ですが、この日は9得点の成績でした。「対応されたなというのは感じましたけど、まだチームのみんなに頼ってしまってる部分が多いなと思ってるのでもっと自分が決めきれる場面がたくさんあったと思いますし、もっとトスをあげてもらって自分が点数を稼げるところがあったらもう少し楽な展開が作れたんじゃないかな」と悔しさを口にしました。

「このメンバーで戦えるのも最後になるかもしれないので最高の結果で終われるように頑張りたいと思います」と最後まで涙を手で拭いながらコメントしました。

日本は7日に3位決定戦を戦います。銅メダルを獲得すれば、2010年大会以来15年ぶりのメダル獲得となります。