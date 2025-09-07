¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¶¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×µð¿Í¡¦¶áÆ£ÂçÎ¼¤¬Ìó6¤«·î¤Ö¤ê¤ËÂÇ¼Ô¤ØÅêµå¡¡Éã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤Ë
µð¿Í¤Î¶áÆ£ÂçÎ¼Åê¼ê¤¬6Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÌó6¤«·î¤Ö¤ê¤ËÂÇ¼Ô¤ØÅêµå¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¶áÆ£Åê¼ê¡£º£µ¨3·î13Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤ï¤º¤«1µå¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¶áÆ£Åê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÂÇ·âÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï°ÊÍèÌó6¤«·î¤Ö¤ê¤ËÂÇ¼Ô¤ØÅêµå¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
20µå¤ÈÀ©¸Â¤òÄê¤á¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¶áÆ£Åê¼ê¤Ï¡ÖÌµ»öÅê¤²½ª¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËèÆü¶¯¤¯Åê¤²¤Æ¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤Æ¡¢È¾Ç¯¤«¤±¤Æ¤À¤ó¤À¤ó¶¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¾õ¤ÎÊâ¤ß¤òÏÃ¤·¤¿¶áÆ£Åê¼ê¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ïº£Æü(¤ò½ª¤¨¤Æ)¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¡¤Ï¥é¥¤¥ÖBP¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¾µå¤È¥Ñ¡¼¥à¤ò¸ò¤¨¤¿ÅêµåÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥à¤Ï³ä¤È¸ª¤ËÉéÃ´¤¬Ìµ¤¤¤·¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÉã¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÊÑ²½µå¡£¸ª¤Î¾ÃÈñ¤¬Ä¾µå¤ò10¤È¤·¤¿¤é¥Ñ¡¼¥à¤Ï3¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤â½ª¤ï¤êºÝ¤Ï¥Ñ¡¼¥à¤òÂ¿Åê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»×¤¤½Ð¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤ò¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¶áÆ£Åê¼ê¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸«Ä¾¤¹´ü´Ö¤Ë¤â¤Ç¤¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£