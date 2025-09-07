デザイン良い & 収納力高い「優秀バッグ」→【LEPSIM】に売ってた、、！

オシャレなバッグが欲しいけど、収納力も譲れない……。そんな人におすすめなのが、飾らないカジュアルスタイルが魅力の【LEPSIM（レプシィム）】のバッグ。デザイン性と収納力を兼ね備えた高コスパなバッグが目白押しです。今回は、見た目以上の収納力を持ったバッグをピックアップして紹介していきます。

すっきりデザインなのに機能的なボディバッグ

【LEPSIM】「フラップボディバッグ」\5,500（税込）

フラップ付きの、すっきりとした見た目のボディバッグ。フラップを開くと、メインポケットと小物を整理しやすいポケットがあり、整理整頓もバッチリできそう！ マチが8.5cmある頼もしさで、公式サイトによると「500mlペットボトルの収納可」なのだそう。ベルトの長さが調整できるので、きれいめコーデには肩掛け、アクティブコーデには斜め掛けとアレンジできるのも嬉しいポイントです。

荷物をポンポン収納できるバケツバッグ

【LEPSIM】「ワンハンドルバケツバッグ」\5,500（税込）

台形フォルムと14cmのマチで、バケツのように大小の荷物をポンポン入れられるバケツバッグ。公式サイトによると「ノート型パソコンやA4サイズファイルなど、収納力も◯」とのこと。外側と内側にポケットが付いているので、小物が迷子になる心配も少なそうです。ワンハンドルも特徴的で、すっきりとした肩掛けスタイルに。グリーンのほかにブラウン、ブラックと落ち着いたカラー展開で、大人のコーディネートにぴったり。

アクセサリーのような見た目でしっかり収納

【LEPSIM】「アソートフリルバッグ」\4,400（税込）

繊細な雰囲気のプリーツ生地をフリル状に3段施した、レディライクなバッグ。アクセサリーのようなデザイン性の高さで、パーティースタイルはもちろんカジュアルコーデのハズしにも役立ちそうです。見た目の印象だけで侮れないのが、収納力の高さ。実は「500mlのペットボトルも収納可」（公式サイトより）なうえに、インナーポケット付きで使いやすさにも期待大。ちょっとしたお出かけに連れて行きたくなる、キュートで優秀な相棒バッグです。

まん丸な巾着とチャームの虜に！

【LEPSIM】「マルチWAYチャーム付きバッグ」\4,990（税込）

口を絞るとコロンとしたフォルムになる巾着状のバッグは、見た目からは想像できない収納力。ファスナー付きのインナーポケットに小物の整理もでき、ショート・ロング、2種類のハンドルで持ち方も選べます。さらに魅力的なのが、パラコードとプレートのチャーム付きというところ。全5色のそれぞれで色の組み合わせが異なるので、アクセントカラーの好みで選ぶのも楽しそう！

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N