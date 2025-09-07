「ピクミン」や「どうぶつの森」も 小芝風花お手製のかわいい編み物に反響「グッズとして欲しい」「素晴らしいクオリティー」
Amazon Original日本ドラマ『私の夫と結婚して』やドラマ日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）など、話題作への出演が続く女優・小芝風花。彼女の趣味は編み物であり、インスタグラムではときどき「編み物日記」として手作りの編み物を披露して話題になっている。今回は彼女が作ったハイクオリティな編み物たちを紹介していこう。
【写真】帽子やバッグなど クオリティ高すぎな小芝風花の編み物たち
■『PIKMIN』ピクミン
記念すべき「編み物日記 No.1」として公開されたのは、任天堂のゲーム「PIKMIN（ピクミン）」シリーズに登場する“赤ピクミン”を模したニット帽だった。「〜赤ピクミン〜真っ赤な体に、とがった鼻が特徴のピクミン。半動半植物のピクミンの中でも、最も動物的な闘争心や好奇心が強い。高温などへの適応性も高いため、広い範囲に分布している」と“赤ピクミン”の生態や特徴をつづって公開した写真には、ニット帽をかぶって“赤ピクミン”になりきるかわいい小芝の姿が収められている。
また、彼女は別の投稿で“青ピクミン”や“黄ピクミン”など5色のピクミン帽を作っており、どの帽子もオフィシャル品かと思うほど完成度が高い。ファンからもコメント欄で「編み物天才ですね」「ピクミン愛を感じます」「凄い素晴らしいクオリティー」「クオリティ高すぎ。グッズにしてほしい」など絶賛の声が上がっている。
■『どうぶつの森』ベル袋
「編み物日記 No.6」として製作されたのは、ゲーム「どうぶつの森」シリーズの世界で使われる通貨“ベル”を入れる袋。特徴的な星マークや留め具の赤い紐までゲーム通りに再現されており完成度は激高だ。さらに、この作品は「〜ベル袋〜 どうぶつの森のベル袋 ガチャガチャ用の100円財布にしようと思いますっ（妹ちゃんとお揃い）」と、妹とのお揃い品であることも明かされている。
ファンからは「風ちゃんほんとに天才すぎます」「可愛すぎるしグッズとして欲しいです可愛すぎるしグッズとして欲しいです」「どうぶつの森！！ベル袋可愛すぎます！」など称賛コメントが相次いでいる。
■サテンリボンのバッグ
「編み物日記 No.7」では、真っ赤なバッグを編んだことを「サテンリボンのバッグ」とコメントし報告。写真には手作りバッグを持ってウキウキな彼女のかわいすぎる笑顔が多数収められている。
小芝のかわいさとバッグの完成度の高さにファンからは「鮮やかな赤色がかわえーのー」「めちゃくちゃオシャレで可愛い」「ふぅちゃんもバックも全て可愛い」「ブランドバックみたい！ 本当に素晴らしい作品ですね」などの声が上がった。
引用：「小芝風花」インスタグラム（＠fuka_koshiba_official）
