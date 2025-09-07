★札幌３Ｒ・３歳未勝利の馬トク激走馬＝リポジノ

デビューから７戦目の前走で初めて馬券圏内に入る２着。後方を追走していた向こう正面から早めに動く展開でもしぶとく粘り込んで変わり身を見せた。

激走馬にピックアップされた要因は「斤量補正で浮上」と「馬体重あり馬格上位」の２点で、コンディション指数はトップタイの数値をマークしている。

今回は騎手が要因になっていないが、鞍上の小林美駒騎手は前日の札幌で３勝の固め打ち。８戦して６回が馬券圏内に入る活躍で日曜も軽視はできない。

★中山７Ｒ・３歳未勝利の馬トク激走馬＝タッチダウン

このアドマイヤムーン産駒は昨年９月のデビューから芝の６ハロン戦で３戦。結果が出ず前走からダートに転向し、０秒５差の５着に敗れている。

今回の激走馬に挙がった要因は「好枠引き期待大」と「能力指数が上位」の２点。特に後者に関しては、前走が５着でも高い能力指数をマークしたことが反映されている。

極めつけはコンディション指数、厩舎指数、仕上指数が出走メンバートップで軒並み高い数値を算出している。慣れが見込める砂２戦目でさらなる前進を見込んでも良さそうだ。

★阪神１０Ｒ・オークランドＴＲＴ（３歳上３勝クラス）の馬トク激走馬＝ノボリショウリュウ

３走前に今回と同じ舞台で２勝クラスを突破。昇級初戦は０秒１差の２着に好走し、２戦目の前走は４着と現級でも常に上位争いを演じている。

自在に動けるタイプだが、４走前の２勝クラスでは後方から上がり３５秒９の強烈な末脚で２着を確保。当時と同じ舞台でしまい勝負に持ち込めるようならチャンスは広がる。

激走馬の要因として上がったのは「このレースに向く体形」と「上位騎手騎乗」。着実に勝ち星を積み重ねる若手の高杉麟吏騎手に乗り替わる点は見逃せない。