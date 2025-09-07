イタリアに大苦戦から一夜…ライバル韓国の剛腕を撃ち崩し快勝

野球の国際大会「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ」は6日、沖縄県那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇などでオープニングラウンド2日目を行い、日本代表はライバル韓国に4-2で快勝。開幕から2連勝とした。前日イタリアに大苦戦した日本は、なぜ最速157キロを誇る韓国先発のパク・ジュンヒョンを打ち崩せたのか。小倉全由監督が打線に仕込んだ「起爆剤」が最高の働きをしてみせた。

試合開始早々、スタンドをざわつかせたのは韓国の先発マウンドに立ったパク・ジュンヒョンだった。立ち上がりからスコアボードには立て続けに153、155と球速が表示され、どよめきが広がった。最速157キロ、17日に行われる韓国プロ野球のドラフト会議では全体1位指名が確実視される右腕が見せた「名刺がわり」のボールだった。

ただ日本は初回、2死三塁から阿部葉太（横浜高3年）が遊撃へ適時内野安打を放ち先制。1-2と逆転された2回は、1死から「7番・一塁」に入った高畑知季（東洋大姫路高3年）が右前打で出塁。続く横山悠（山梨学院高3年）の左翼線二塁打で三進し、坂本慎太郎（関東第一高3年）のニゴロの間に同点のホームを踏んだ。さらに1番打者の岡部飛雄馬（敦賀気比3年）の右前適時打で逆転すると、韓国は投手交代を選択。パク・ジュンヒョンは1回2/3を5安打3失点（自責2）という成績でマウンドから消えた。

日本はさらに3回、2死から高畑の左前適時打で4点目。投手陣も韓国打線を抑え、アジアのライバルから白星をもぎ取った。前日、イタリアから1点を奪うのに四苦八苦していた状況からはまさに激変だった。

小倉監督は「自分のスイングをしようと言っただけですよ。いいストレートに打ち負けないように」と韓国対策をさらりと語る。その一方で、打線には刺客を送り込んでいた。この大会初先発となる高畑だ。

「もうちょっとしつこくやってもらいたくて。期待通りですね。自分のバッティングをしてくれた。助かりましたよ」

大学代表の剛腕で目慣らし「速いという気持ちには…」

実はこの日、高畑は朝のスイング時間に小倉監督から「速いピッチャーは大丈夫か？」と声をかけられ、この言葉でスタメンがあるとピンときた。本職は遊撃。慣れない一塁守備のイメージに時間を割いた。そしてパク・ジュンヒョンを打てた裏には、大学代表からの「助け」があった。

「大学生と試合をした時、156キロのストレートに三振したんです。だから今日のボールを見ても、速いという気持ちにはなりませんでした。自分のバッティングができました」

8月31日に行われた大学日本代表との壮行試合で、途中出場した高畑は最後の打者になった。マウンドに立っていたのは、最速159キロを誇る佐藤幻瑛投手（仙台大3年）。その残像のおかげで、自分の打撃を貫けたのだという。

「ボールを上から潰すつもりで打席に立ちました。金属バットから木製バットに変わったので、スピンをかけて打球を伸ばすイメージです」

パク・ジュンヒョンのボールはスピードはあったものの、伸びてくる球質ではなかったという。「今日の朝、先発投手の動画を各自確認して。球は速いけど、押されたイメージはなかったです」。心身の準備が生んだ3安打だった。

試合後、韓国代表は取材の場に誰も現れなかった。ロッカールームは重い雰囲気が支配していたという。日本との試合では勝利を義務付けられるアジアのライバルに、与えたダメージは大きい。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）