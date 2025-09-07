8年かけて大学卒業、“受験生の上白石萌音”から知る広瀬すずが賞賛「偉いよ！」

女優の上白石萌音（27歳）が、9月6日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。8年かけて大学を卒業したことを、当時受験生だった映画「ちはやふる」の頃から知る広瀬すずが「偉いよ！」「すごいよ！」と賞賛した。



映画「ちはやふる」シリーズで広瀬すずと共演した上白石萌音が番組のゲストとして登場。広瀬は「もねねんは8年かけて通われた大学をご卒業！いや、偉いよ！このさ、仕事量とさ。私だったら、途中で『うん、諦めよう』ってやっぱどっかよぎるもん」と上白石を賞賛する。



上白石は「いや、意地だし、すっごくモチベーションになったのは、褒められたいっていう。今、おすずが言ってくれたようなことを言われたくて頑張った。まさに『この仕事しながらよくがんばったね！』って言われたかったの」と言うと、広瀬は「いや、でもみんな言うよ、これ。みんな思うよ。すごいよ！」と再び賞賛した。