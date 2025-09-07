海外サッカーの珍事に反響

海外サッカーの試合中、選手が続々とピッチへ伏せる奇妙な光景が広がった。あるハプニングをきっかけに、審判や中継カメラマンまでも地面に伏せる異例の事態が発生し、海外で話題に。「一体何が起こっているんだ」と騒然となっている。

事件が起きたのは、タンザニアで行われたサッカーの試合中だった。選手が突如、次々と地面に伏せる奇妙な光景が広がった。ピッチ周辺に目を移すと、線審が身をかがめてうずくまり、中継カメラマンやベンチの選手、スタッフまでも同様の行動に出ていた。

謎の光景を捉えた瞬間に、米スポーツ専門局「ESPN」のサッカー専門Xが脚光。奇妙な場面を生んだのは、蜂の仕業だった。「タンザニアのサッカーの試合は、蜂の大群が通り過ぎたため中断された。選手、テクニカルエリア、カメラクルー、試合の役員たちは刺されるのを避けるために地面に伏せるしかなかった」と文面で伝えている。

予想外の事態に会場は騒然。SNS上では瞬く間に反響が広がり、Xには海外ファンから「こんなの今までに見たことがない」「まじか、衝撃的なニュースだ」「不思議だ。一体何が起こっているんだ」「こんなことありえるのか」「アフリカは映画のようだ」という驚きの声で溢れていた。



（THE ANSWER編集部）