テレビ番組を一気に見ることでメンタルヘルスに良い影響が出る可能性があるという。米ジョージア大学の研究によると、お気に入りの番組を連続で見ることは、視聴者に「物語と登場人物で満たされた精神世界」の構築を促し、その精神世界がスクリーンを離れても長く残存、ストレス状況の対処の一助となるそうだ。



同研究は大学生303名に、今までに経験したテレビ、映画、書籍などの「忘れられない物語」と「すでに忘れ去った物語」を挙げるよう指示、それぞれの物語の視聴及び読了時間、本人のストレスレベル、後日物語について空想する頻度を調査した結果、一気見（通読）した学生ほど物語を記憶し精神的にその中へと再訪する傾向が強く、つながり、自信、安心感といった感情的ニーズの充足に寄与していたことが判明した。



心理学者で同研究を指導したジョシュア・ボールドウィン博士は「人間は物語を紡ぐ生物です」「物語の機能の一つに、他者との繋がり、自律性と自信、さらには安心感や安全といった欲求を満たす能力があります」「物語にはこれらの役割を担う登場人物が存在し、私たちは彼らを通じてそれらの欲求を満たせるわけです」と説明した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）