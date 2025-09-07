コミックエッセイ『亀に無視され続けています』（産業編集センター）では、亀と亀飼いの日常が描かれている。そんな同作について、以前作者・カメユさんのX（旧Twitter）で、いくつかのエピソードをまとめた「『亀飼いしか知らない世界』な4コマまとめ」がポストされると、4.5万もの「いいね」が寄せられた。



【漫画】亀は意外と足が長いのです

4コマまとめでは、意外と知られていない亀の生態について語られている。例えば浴槽の中で亀が伸びをした際、思ったよりも足が長かったり、突起がある部分に登ってそのままひっくり返ったり、歯や牙ではなく硬い皮膚でできた「クチバシ」で噛んだりなど、さまざまな亀の情報が描かれ…。



読者からは「亀のことって意外と知らなかったかも」「亀の可愛さに気づかされた」などの声が。そこで作者のカメユさんに、同作を描いたきっかけについて話を聞いた。



―著書の『亀に無視され続けています』を描いたきっかけを教えてください。



小学生の頃から約20年、亀と暮らしているのですが、飼っていると可愛い面もあるものの…他の人に亀の話をしてもなかなかその良さが伝わらず…。「漫画なら亀の魅力を伝えられるだろうか？」と思ったことが描き始めたきっかけです。シュールな感じではありますが、亀のいる日々を4コマで描いたところじんわりと反響があり、今も投稿を続けています。



―「『亀飼いしか知らない世界』な4コマまとめ」の中で、特にお気に入りの場面を教えてください。



一番最初の「足が意外と長い」という4コマです。写真もあってわかりやすかったのかもしれませんが、亀を飼っている人の「わかる」という反応から、さらに亀を飼ってない人にも投稿が届いたようで「そうなんだ」と反響がありました。「亀飼いしか知らない世界」のタイトル通りですが、知らない人に亀のことを知ってもらえたと思うと嬉しかったです。



―読者にメッセージをお願いいたします。



現在、だいたい週2回の頻度で亀の4コマ漫画を更新しています。亀との付き合い方や飼ってる環境などは千差万別だと思いますが、あるあると思うような行動や、そんなふうに一緒に暮らしているんだ、という驚きを感じられるかもしれません(わたしにとっては普通の日常ですが…)。よかったらSNSをフォローして読んでいただいたり、拙書『亀に無視され続けています』でもまとめて読めるのでご覧いただけたら嬉しいです！



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）