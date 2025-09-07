¡Ö¿·¥ë¡¼¥ë¡×¤Ç·ãÊÑ¡ÄÆüËÜÂåÉ½GK¤â¾Ú¸À¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤ÇÂçÊÑ¡×¡¡¾Ã¤¨¤ë¡ÈÉÔÌ¾ÍÀ¥´¡¼¥ë¡É
¡Ö8ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁáÀîÍ§´ð¡ÖGK¤¬Æ¬¤ò»È¤¦¥·¡¼¥ó¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡GK¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö8ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï8·î¤«¤é¡Ö8ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡×¡á¡ÖGK¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¼ê¤äÏÓ¤Ç8ÉÃ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢CK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¿¹ ²í»Ë¡Ë
¡¡¤³¤Î¥ë¡¼¥ë²þÀµ¤Ï¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼É¾µÄ²ñ¡ÊIFAB¡Ë¤«¤é2025Ç¯3·î26Æü¤ËÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç7·î1Æü°Ê¹ß¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤À¤¬J1¥ê¡¼¥°¤ÎÃæÃÇ´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ÊÁ°¤Ï¡Ö6ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£GK¤Ï6ÉÃ°ÊÆâ¤À¤Ã¤¿¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤ÇÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÃÏÅÀ¤«¤éÁê¼ê¤Ë´ÖÀÜFK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤³¤Î¡Ö6ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡×¤Ï¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤â¤·¤â¤¤Á¤ó¤ÈÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤ÎÃÏÅÀ¤«¤é´ÖÀÜFK¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤À¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÈ¿Â§¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ³Â§¤¬½Å¤¹¤®¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉÃ¿ô¤ò²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Î´ÖÀÜFK¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤Ï¤È¤Æ¤â¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö8ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¤³¤Î´ÖÀÜFK¤òCK¤ËÂå¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿Â§¤ò¼è¤Ã¤ÆGK¤¬¥×¥ì¡¼¤òÃÙ¤é¤»¤ë»þ´Ö¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼þ°Ï¤ËÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¼ç¿³¤¬¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»Ä¤ê5ÉÃ¤«¤é¤ÏÂç¤¤¯¼ê¤òµó¤²¤Æ»Ø¤òÀÞ¤ê¡¢À¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÉÃ¿ô¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢GK¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½GK¤ÎÁáÀîÍ§´ð¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ä¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éGK¤¬Æ¬¤ò»È¤¦¥·¡¼¥ó¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥È¥é¥Ã¥×¤·¤ÆÁê¼ê¤¬Íè¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼è¤é¤º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤é¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡Ê»þ´Ö¤¬²Ô¤²¤Æ¡Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸«¶Ë¤á¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÁáÀî¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÁª¼ê¤¬¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¤¬½ÐÍè¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°Åê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÁ´Éô¤¬Á´Éô¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢8ÉÃ¥ë¡¼¥ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÆ°¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯ÆüËÜÂåÉ½GK¤ÎÃ«¹¸À¸¤Ï¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤«¥Ï¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë¤Ê¤êÊü¤ë¤Ê¤ê¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢È¿Â§¤ò¼è¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¼ç´Ñ¤¬Æþ¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢GK¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤¿¤È¤¨¤ÐGK¤Î¶á¤¯¤ËÁê¼êÁª¼ê¤¬¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤òË¸³²¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤ò»Ï¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤ò»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¼ç¿³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ«¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¡ÖÁê¼ê¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁê¼ê¤¬Á°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¿ô¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤È¤¤¤¦¿³È½¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢GK¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÊË¸³²¤À¤È¡Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÇÛÎ¸¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î8ÉÃ¥ë¡¼¥ë¤Î¤»¤¤¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¥×¥ì¡¼¤â¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢GK¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿³È½¤¬¥«¥¦¥ó¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤ËÁê¼êÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤·¤â¿³È½¤¬¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÁê¼êÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¤¤FW¤Ï¡¢GK¤¬ÌýÃÇ¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÅ¾¤¬¤·¤¿¤È¤¤ËÇØ¸å¤«¤é¸½¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¸å¤ÏGK¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¿³È½¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÁË»ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£GK¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇØ¸å¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÉÔÌ¾ÍÀ¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ö8ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡×¤ÏGK¤ÎÌ£Êý¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¿¹²í»Ë / Masafumi Mori¡Ë