Stellantisジャパン株式会社は、シトロエン「Berlingo」をベースにした特別仕様車「BERLINGO MAX BlueHDi XTR Grip Control Package」を2025年9月4日より発売した。

同新モデルでは、雪道や砂地など多様な路面に対応できる「グリップコントロール」を搭載し、ボディカラーは3色展開へと拡充。さらにロングボディモデルを追加することで、5人乗りと7人乗りの選択肢を用意し、幅広いライフスタイルに応える仕様となっている。

走行モードを選択するグリップコントロールの搭載で、多様な路面環境にも対応 ロングボディモデルの追加と3色展開のボディカラーによって、用途や好みに応じた幅広い選択肢を提供 9月4日（木）より、全国のシトロエン正規ディーラーにて発売

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成田 仁）は、シトロエンのMPV（Multi-Purpose Vehicle＝マルチ・パーパス・ビークル）Berlingoの特別仕様車「BERLINGO MAX BlueHDi XTR Grip Control Package（ベルランゴ マックス ブルーエイチディーアイ エックスティーアール グリップ コントロール パッケージ）」を9月4日（木）より、全国のシトロエン正規ディーラーにて発売します。メーカー希望小売価格は、5人乗りモデル「BERLINGO MAX BlueHDi XTR Grip Control Package」が4,392,500円（税込）、そして7人乗りモデル「BERLINGO LONG MAX BlueHDi XTR hGrip Control Package」が4,572,500円（税込）です。



当新モデルは、昨年10月にBerlingoのフェイスリフトモデル登場に合わせて発売された特別仕様車「Berlingo MAX XTR Launch edition BlueHDi」をベースにしています。シトロエンの得意分野であるコンフォート（快適性）を体現し、充実した収納力、そして優れたシャシーがもたらす安定した走行性能が魅力です。Berlingoの新世代デザインであるシグネチャーライトやシトロエンエンブレムなど、個性を豊かに表現しつつ、親しみやすいデザインが実現されています。また、装備面においても充足しており、アドバンスドコンフォートシート、17インチホイール、フロント／リアスキッドプレート、専用カラーダッシュボード、専用エアバンプカラーアクセント、そしてXTRバッジを装備しています。このたび発売を開始する特別仕様車では、さらに、グリップコントロールを新たに搭載し、ボディカラーを3色の展開としました。また、ロングボディモデルもラインアップに加わり、現代の人々の多様なライフスタイルやニーズに応える幅広い選択肢を用意しました。

＜アドバンスドコンフォートシート＞ ＜17インチホイール＞

＜専用エアバンプカラーアクセント＞ ＜専用カラーダッシュボード＞

グリップコントロール

ノーマル（標準）、スノー（積雪路）、マッド（泥道）、サンド（砂地）の4つの走行モードを備え、路面状況や天候に応じて最適なモードを選択することで、走破性の大幅な向上を可能にする機能です。急な降雪時やスキー場への走行環境、海辺の砂地の運転時など、様々な路面環境においても安心で安全なドライブをサポートします。

※安全な走行のためには、スタッドレスタイヤなど、路面状況に応じた適切なタイヤの装着が必要です。

＜4つの走行モードを選べるグリップコントロール＞

ボディカラー

従来の「ブルー キアマ」、「グリーン シルカ」に加え、都会的でスタイリッシュなシルバーグレーの新色「グリ アルタンス」の、合計3色を用意しました。

