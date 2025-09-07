¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡ÛÃæ»³³«Ëë½µ¤Î»ç±ñ£Ó¤Ïº£Ç¯¤â¹âÂ®·èÃå¤«¡¡·êÅÞµ¼Ô¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¹¥°Ì¤Ç±¿¤Ù¤ëÉúÊ¼£²Æ¬
¡¡½©¶¥ÇÏ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º£½µ¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï£Ç£É½©²Ú¾Þ¡Ê10·î19Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡¢£ÇII»ç±ñ£Ó¡Ê£¹·î£·Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÖÌÆÇÏ»°´§¡×ºÇ½ªÀï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ë¼ÂÀÓÇÏ¤È¡¢²Æ¤Î¾å¤¬¤êÇÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ëÃíÌÜ¤ÎÉñÂæ¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¾å°Ì¤Ë¤¤¿ÇÏ¤¬½©²Ú¾Þ¤Ç¤âÌöÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤æ¤¨¡¢¤½¤ÎËÜÈÖ¤òÀê¤¦¤¦¤¨¤Ç¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»ç±ñ£Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î"ËüÅ¯"¤³¤È¾®ÅÄÅ¯Ìéµ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÃæ¿´»ë¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç¤â½Õ¤Î£Ç£É½ÐÁöÁÈ¤«¡©¡¡²Æ¾ì¤Î¾ò·ïÀï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿ÁÈ¤«¡©¡¡»ç±ñ£Ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢½©½øÈ×¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ä¸ÅÇÏ½Å¾Þ¤Ï"¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÁÈ"¤ÎÉ¾²Á¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ç±ñ£Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²áµî10Ç¯¤Ç¡¢£Ç£É¥ª¡¼¥¯¥¹¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤«¤é¤ÎÄ¾¹ÔÁÈ¤¬£´¾¡¡¢£²Ãå£µ²ó¡¢£³Ãå£´²ó¡£¤½¤ÎÀïÀÓ¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤«¤é¤ÎÄ¾¹ÔÁÈ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï£Ç£Éºù²Ö¾Þ¡Ê£´·î13Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë£³Ãå¢ª¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê£µ·î25Æü¡Ë£µÃå¤Î¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤¬"ÂçËÜÌ¿"¤È¤¤¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¡£
¡¡¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç´ØÅì¤Ø¤ÎÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤â·Ð¸³ºÑ¤ß¡£¥³¡¼¥Ê¡¼£´¤Ä¤ÎÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¤Ë»÷¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¡¢µþÅÔ¤ÎÆâ²ó¤ê¡¦¼Ç2000£í¤ÎÉñÂæ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¥×¥é¥¹¤Ç¡¢¿Íµ¤¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×¤Ë¤â¡Ö»à³Ñ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¾®ÅÄµ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖµÓ¼Á¤¬Í£°ì¤Îµ¤¤¬¤«¤ê¡£ºù²Ö¾Þ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÂ¾ÇÏ¤Ë´ó¤é¤ì¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï±«¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤Ã¤¿ÇÏ¾ì¡ÊÈ¯É½¤ÏÎÉ¡Ë¤Ç½ÐÂ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢¸åÊý¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¡£°ÊÁ°¤Ï¹¥°Ì¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ»Ãæ¤Î°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ï·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²¾¤ËÄ¾¶á£²Àï¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ú¡¼¥¹¼¡Âè¤ÇÁ°¤¬»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤Ãæ»³³«Ëë½µ¤Ç¤Ï¡¢º¹¤·ÆÏ¤«¤Ê¤¤¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢»ç±ñ£Ó²áµî10Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Î¡¢ºÇ½ª£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î°ÌÃÖ¼è¤ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¹¥°Ì£³ÈÖ¼ê°ÊÆâ¤¬£µÆ¬¡££µÈÖ¼ê°ÊÆâ¤Þ¤Ç¹¤²¤ë¤È£·Æ¬¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÁ°·¹¥é¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼14ÈÖ¼ê¤«¤éÆÍ¤È´¤±¤¿°ìºòÇ¯¤Î¥â¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ç±ñ£Ó¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¹¥°Ìº¹¤·¤¬¶¯¤¤ÉñÂæ¡×¤È¾®ÅÄµ¼Ô¤â¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¾®ÅÄµ¼Ô¤Ï¤½¤ì¤é¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ËÜÌ¿¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥×¤ò¶¼¤«¤¹£²Æ¬¤ÎÉúÊ¼¸õÊä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡ÖµÓ¼Á¤äÅ¸³«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤ºÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ê¥ª¥¹¥é¥é¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£
»ç±ñ£Ó¤Ç¤ÎÂç¶î¤±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ê¥ª¥¹¥é¥é¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡º¸¸å»è¹üÀÞ¤Ë¤è¤ëµÙÍÜÌÀ¤±¤À¤Ã¤¿Á°Áö¤Ï¡¢½ÐÁöÍ½Äê¤À¤Ã¤¿£ÇIII¥¯¥¤¡¼¥ó£Ó¡Ê£¸·î£³Æü¡¿»¥ËÚ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤ò½ü³°¡£¤ä¤à¤Ê¤¯¼«¸Ê¾ò·ï¤Î£³¾¡¥¯¥é¥¹¡¦STV¾Þ¡Ê13Ãå¡££¸·î£²Æü¡¿»¥ËÚ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ë²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ª»Ï¼þ¤ê¤ò°Ï¤Þ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Î¶¥ÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½çÄ´¤ËÄ´¶µ¤ò¾Ã²½¡££±½µÁ°¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬È´·²¤ÎÆ°¤¤Ç¤·¤¿¡£Á°Áö»þ¤â·è¤·¤Æ°¤¤½ÐÍè¤Ë¤Ï±Ç¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·¿¤É¤ª¤ê¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÉÍý¤¹¤ëÅÄÅç½ÓÌÀÄ´¶µ»Õ¤â¡¢¡ØÁ°Áö¤Ï¤³¤ÎÇÏ¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤º¡¢»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥É¤ÎÂç¤¤µ¤òÀ¸¤«¤»¤ë¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ù¤È¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯Êë¤ì¤Î£Ç£Éºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Åö»þ¤«¤é¡Ø¥Þ¥¤¥ë¤â¤³¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2000£í¤°¤é¤¤¤¬¥Ù¥¹¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¿Ø±Ä¤ÎÉ¾²Á¤«¤é¤â·Ú»ë¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£
¡¡£²ºÐ»þ¤Ë¤Ï¡¢Ì¤¾¡ÍøÀï¡Ê»¥ËÚ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¡¢¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¤ÎÇë£Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤òÆ¨¤²¤¤ê¾¡¤Á¡£¤â¤È¤â¤È³«Ëë½µ¸þ¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î»ýÂ³ÎÏ¤ò·óÈ÷¤·¡¢¹¤¤Ãæ»³¥³¡¼¥¹¤Ê¤é¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÁ°¤Ë¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¸½¾õ¡¢¾Þ¶âÅª¤Ë½©²Ú¾Þ½ÐÁö¤ÏÈùÌ¯¤Ê¾õ¶·¡£¤³¤³¤Ï¸¢Íø³Í¤ê¤Ø¾¡Éé¶î¤±¤Ê¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¹¥°Ì¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡¾®ÅÄµ¼Ô¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢¥í¡¼¥È¥Û¥ë¥ó¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤À¡£
¡ÖÁ°Áö¤Î£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê£··î13Æü¡¿È¡´Û¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹¥°Ì£²ÈÖ¼ê¤Ç¤¦¤Þ¤¯ÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ²÷¾¡¡£Æ±ÇÏ¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î»ýÂ³ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ïÍÑ¤Ë±¿¤Ù¤ë¤Î¤¬Ä¹½ê¤Ç¤¹¡£½Õ¤Ë¤Ï£ÇII¥Õ¥í¡¼¥é£Ó¡Ê£´·î27Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤«¤é¥³¥ó¥Þ£µÉÃº¹¤Î£¶Ãå¤ÈÁ±Àï¡££±¾¡¥¯¥é¥¹¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤âÉî¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºò½©¤ÎÌ¤¾¡ÍøÀï¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£±Ê¬45ÉÃ£¹¤È¤¤¤¦¹¥»þ·×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÆ¨¤²¤¤ê¾¡¤Á¡£¹âÂ®·èÃå¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¡¢Ãæ»³¤Î³«Ëë½µ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡´ÉÍý¤¹¤ë²ÃÆ£À¬¹°Ä´¶µ»Õ¤â¡¢ºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¸å¤Ë¡Ø¾õÂÖ¤Ï¤è¤¹¤®¤ë¤°¤é¤¤¡£¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£Á°¤Ç±¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ´¤ê¹þ¤ß......¤È¤¤¤Ã¤¿·ãÁö¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢°µ´¬¤Î¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿»ç±ñ£Ó¡£º£Ç¯¤â¹âÂ®·èÃåÉ¬»ê¤ÎÍÍÁê¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î»ýÂ³ÎÏ¤òÈë¤á¤¿¹¥°Ì¤Ç±¿¤Ù¤ë£²Æ¬¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£