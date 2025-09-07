¿ÍÁ°¤¬ÉÝ¤¯Ž¤ËÜÈÖ¤Ë¤á¤Ã¤Ý¤¦¼å¤«¤Ã¤¿½÷À¤¬¿Íµ¤¹Ö»Õ¤Ë¡Ä¿´¤ÎÃæ¤Ç¾§¤¨¤¿Ž¢ÅÙ¶»¤¬¤Ä¤¯ÈëÌ©¤Î¸À¤¤²ó¤·Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃÓÅÄÀé·Ã¡ØÄ«15Ê¬¤«¤é¤Ç¤¤ë¡ª ½µËö¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÏÃ¤·¥Ù¥¿¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¹Ö»Õ¤Ë¤Ê¤ì¤¿
»ä¤Ï¸½ºß¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¡¢»ñÎÁºîÀ®¡¢»×¹ÍÀ°Íý¤Ê¤É¡¢¡ÖÊª¤Î¹Í¤¨Êý¡¢ÅÁ¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Ö±é¤ä¸¦½¤³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÀÎ¤Ï¿ÍÁ°¤¬ÉÝ¤¯¡¢ËÜÈÖ¤Ë¼å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï½ñ¤¯¤è¤êÏÃ¤¹¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÏÃ¤·¥Ù¥¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌ¤¤À¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤è¤êÏÃ¤¹¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Í§¿Í2¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Í¥ª¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤ÎµÙ·Æ¼¼¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤À¤±¡Ö¤¢¤Î¡¼¡¢¤½¤Î¡¼¡×¤¬È´¤±¤º¡¢ÊÔ½¸¤Î¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÏËö¤Ç¤¹¡£
¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤Î¼ø¶ÈÃæ¡¢±é·à¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ò¤È¸À¸À¤¤¤Ê¤µ¤¤¡¢¤ÈÀèÀ¸¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¡¢2¡Á3Ê¬Ìµ¸À¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ»ä¤òºÂ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤¬¤¦¤Þ¤¯½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î¤È¤¤ÎÌµÎÏ´¶¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤¹¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤ËÈ¿±þ¤¬¸«¤¨¤ÆÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤Ã¤µ¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¿¤â¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ö¤¨¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¡ÖÏÃ¤¹¡×¤³¤È¤ËÍ¦µ¤¤ä¿´¤¬¤Þ¤¨¤ÏÍ×¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ó¤Ê»ä¤Ç¤âÆ²¡¹¤È¿ôÉ´¿Í¤ÎÁ°¤Ç¹Ö»Õ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏÃ¤¹¡×Èë·í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Á°Äó¤È¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¿´¹½¤¨
¡ÖÏÃ¤¹¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î3¤Ä¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡¼ºÇÔ¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡£¶µ·±¤ò¼¡¤Ë³è¤«¤¹
£¡¡²áµî¤Î¼ºÇÔ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ö¤¦¤ï¤¢¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª¡×¤È¾§¤¨¤ë
¡¤É¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë
¤³¤ì¤Ï¡¢ÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê·±Îý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤éÀ®¸ù¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢È¿±þ¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤Áê¼ê¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¿±þ¤âÍ½Â¬¤·¤Æ¥²¡¼¥à²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÈ¯¿®¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð²ÈÂ²¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¡ÖÊì¿Æ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦ÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤Î¤è¤¦¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¡¢ÁÀ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¼ºÇÔ¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡£¶µ·±¤ò¼¡¤Ë³è¤«¤¹
¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤È¤«¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
»ä¤â¤º¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÉÝ¤µ¤Ë¤À¤ó¤À¤ó´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿ô·Î¸Å¤Ç¤¹¡£
»×¤Ã¤¿È¿±þ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãí°Õ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â·Ð¸³ÃÍ¤ÏÁý¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¼¡¤Ï¤³¤¦¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¡¢°ã¤¦Êý¸þ¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡¢¼¡¡ª¡×¡Ö¤Ï¤¤¡¢¼¡¡ª¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£²áµî¤Î¼ºÇÔ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ö¤¦¤ï¤¢¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª¡×¤È¾§¤¨¤ë
¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²áµî¤Î¼ºÇÔ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡Ö¤¦¤ï¤¢¡¼¡ª¡×¤È¤â¤À¤¨¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡Ö¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¦¤ï¤¢¡¼¡ª¡×¤È²áµî¤Î¼ºÇÔ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤«¤µ¤º¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÂ¨¡ª¡Ö¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¡£À¼¤Ë½Ð¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿´¤Ç¾§¤¨¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁ´¤¯º¬µò¤¬¤Ê¤¤¡¢»ä¤Î¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤Ê¬¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢¼¡¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®»Ï¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡ÖÍýÍ³¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤ë·±Îý¤ò
¡ÖÏÃ¤¬Ä¹¤¤¡×¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ×ÅÀ¤Ï²¿¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â3¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤òÊÊ¤Å¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Öº£Æü¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï¥«¥ÄÐ§¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï3¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÍýÍ³¤ò»×¤¤¤Ä¤¯Á°¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤¸¤Ä¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é3¤Ä¤Ò¤Í¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤ó¤Ê·±Îý¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼3¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ï°ìÅÙ¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Êª¤ò»Ù¤¨¤ëºÇ¾®Ã±°Ì¤¬3¤Ç¡¢Ëº¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Æ°ÂÄê¤¹¤ëºÇ¾®Ã±°Ì¤¬3¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¥í¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥¥ó¥°¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÊÙ¶¯Ç®¿´¤ÊÊý¤Û¤É¡¢¡Ö3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥í¥¸¥«¥ë¤Ë¡¢¥â¥ì¤Ê¤¯¥À¥Ö¤ê¤Ê¤¯3¤Ä¤òÍÑ°Õ¤·¤è¤¦¡¢¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥â¥ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥À¥Ö¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤¸¤Ä¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤Þ¤º¤Ï3¤Ä¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÌµÍý¤ä¤ê¤Ò¤Í¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤º¤ÏÎý½¬¤·¤Æ½¬´·²½¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£¡Ö¥â¥ì¤Ê¤¯¥À¥Ö¤ê¤Ê¤¯¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤Î¤¢¤È¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¡Ö3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÆ¬¤ÇµÕ»»¤·¤Æ¡¢Åú¤¨¤òÍÑ°Õ¤·¤è¤¦¤ÈÆ¬¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤Á¤Ê¡Ö3¤Ä¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤À¤ó¤À¤óÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬»È¤¦¡Ö3Âç¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡×
¡Ö3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö·¿¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¿¤ò¡¢¤É¤Î½çÈÖ¤ÇÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤«ÌÂ¤¦¤È¤¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤éÉ¬¤º»È¤¦¡Ö·¿¡×¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£·¿¤¬¤¢¤ë¤È¼«Á³¤Ë¤½¤Î¡Ö·¿¡×¤òËä¤á¤è¤¦¤ÈÆ¬¤¬Æ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¤Ë¡¢¡Ö·¿¤Ë¤Ï¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤â¤·¤í¤ß¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ÁÏÂ¤À¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¹Í¤¨¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ·¿¤Ë¤Ï¤á¤Ê¤¤¤È¡¢»×¹Í¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¨¤Æ·¿¤Ë¤Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÆ²¡¹½ä¤ê¤Ç²ò·è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èÊýË¡¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬É¬¤º»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë3Âç¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¡¤Î½çÈÖ¤Ë±è¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥í¥¸¥«¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡×¤Î¤è¤¦¤ËºÇ½é¤Ë¼çÄ¥¤òÏÃ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤âÆ±¤¸¼çÄ¥¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤½¤Î1¡¡PREP
¡üReason¡ÊÍýÍ³¡Ë
¡üExample¡Ê»öÎã¡Ë
¡üPoint¡Ê¼çÄ¥¡Ë
¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤½¤Î2¡¡CRF
¡üReason¡ÊÍýÍ³¢¨¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¤¤È³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â3¤Ä¤Þ¤Ç¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡Ë
¡üFact¡Ê»ö¼Â¡Ë
¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤½¤Î3¡¡SDS
¡üDetail¡Ê¾ÜºÙ¡Ë
¡üSummary¡ÊÍ×Ìó¡Ë
¢£·¿¤ò»È¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¡Ö·¿¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£È¾Ç¯´ÖËèÆü¥¤¥ó¥¹¥¿È¯¿®¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤¿Ä«¥¥ã¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤µ¤È¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢³°»ñ·Ï¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÇÆ¯¤¤Ä¤Ä¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¤ª¶â¤Î¥³¡¼¥Á¤ÎÉû¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª¶â¤ò¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤µ¤È¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÂç¿Í¤¬¤É¤¦À¼¤«¤±¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥Ò¥ó¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¾å¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤È¥³¡¼¥Á¤Î¡Ö·¿¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢
»Ò¤É¤â¤ËÏÃ¤¹¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾Ò²ð¡ÊÎã¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î²ñÏÃ¤Ê¤É¡Ë
¢
¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î³µÍ×
¢
¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡©
¢
¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¢
¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¾Íè¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¡¢Äó¼¨¤·¤Æ½ª¤ï¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖPREPË¡¡×¤È¡ÖCRFË¡¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼çÄ¥¢ªÍ×Ìó¢ªÍýÍ³¢ª¼çÄ¥¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸·Ì©¤Ë¤É¤ì¤«¤Î·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·¿¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¡È¥×¥Á¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤¹¤ë¤Î¤¬Áê¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê
¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂç»ö¤Ê¤Î¤¬¡ÖÅÙ¶»¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÅÙ¶»¤ò¤Ä¤±¤ë¥×¥Á¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Í¥°Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ëý¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ·ù¤ï¤ì¤ëÊ¸Ì®¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¾ì¤Ç¤Ï¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÀìÌçÃÎ¼±¤òÏÃ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ö¤¨¤é¤½¤¦¤Ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤Î¤¬¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¤³¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£½Î¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¹â¹»À¸¤È¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡ÖÀèÀ¸¡×¤ÎÎ©¾ì¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¡Ö»ä¡¢¤³¤ÎÌÌÃÌ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢³ØÀ¸¤Î´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÁ°¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤È¤«¡¢´Ø·¸¤Í¡¼¤·¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Ø¤ê¤¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢´Å¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤íÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¼ºÎé¤Ê¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¡¢ËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áê¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤Ê¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤»õ²Ê°å¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î»õÊÂ¤Ó¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢¶ºÀµ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¼£ÎÅ¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÉÝ¤¹¤®¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢¹â¹»¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»õ²Ê¶ºÀµ¤Î¥×¥í¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ»õÊÂ¤Ó¤Ï¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ¤¨¤ëÎ©¾ì¤Î¡ÖÆñ¤·¤¤¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤Ï¡¢²¾¤Ë¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¸À¤¤²ó¤·
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¼ÂÀÓ¤ä·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¦»ä¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë
¡¦ÀìÌç²È¤òÌ¾¾è¤ë»ñ³Ê¤¬¤Þ¤À¤Ê¤¤
¡¦ÃÑ¤º¤«¤·¤¤
¤½¤¦»×¤¦µ¤»ý¤Á¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤¢¤¨¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤ò¸À¤¦»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤òñÙ¤»¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³§¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÆÀ¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ä»ö¼Â¤ÏËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ½é¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ½é¤ËÀë¸À¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤½¤¦¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Å´Â§¤Ç¤¹¡£¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏÐþËý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÍ¥¤·¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦»×¤¦¤È¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ½é¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Î¡¼¥È¤äPC¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¡×¤Î»ëÅÀ¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÏÃ¤·¤¿¤ê½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡û¡û¤Ê»ä¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾§¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤·¤¿»ä¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤è
¡¦È¾Ç¯¤Ç5¥¥í¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿»ä¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤è
¡¦¿Í»ö·Ð¸³10Ç¯¤Î»ä¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤è
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ý¤Ë½Ð¤·¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ê¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ëý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ö¼Â¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÏÃ¤¹¤¯¤é¤¤¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤¹¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÀìÌçÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤¤¤Ã¤¿¤ó¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡û¡û¤Ê»ä¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈËÝÌõ¤·¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢À¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀâÆÀÎÏ¤âÁý¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÓÅÄ Àé·Ã¡Ê¤¤¤±¤À¡¦¤Á¤¨¡Ë
Ä«¥¤¥Á¶ÈÌ³²þ³×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÆóÅÙ¤ÎÂç³Ø¼õ¸³¼ºÇÔ¤òµ¡¤ËÁáµ¯¤¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢È¾Ç¯¤ÎÁáÄ«ÊÙ¶¯¤Ç·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÁí¹çÀ¯ºö³ØÉô¤ËÆþ³Ø¡£³°¿©¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡¢³°»ñ·ÏÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2009Ç¯¤Ë¡Ø¡ÖÄ«4»þµ¯¤¡×¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤ê¤À¤¹¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ò´©¹Ô¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÄ«³è¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡× ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Ìë·¿¤«¤éÄ«·¿¤ËÊÑ¤¨¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÁáµ¯¤½¬´·²½¤ò»ØÆ³¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2010Ç¯¤è¤êÄ«ÀìÍÑ¼êÄ¢¡ØÄ«³è¼êÄ¢¡Ù¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£10Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¿Íµ¤¼êÄ¢¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÄ«1»þ´Ö¡×¤Î¶ÈÌ³²þ³×¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¢Æ¯¤Êý²þ³× ¤Î¤¿¤á¤Î¼êË¡¤ò´ë¶È¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸Ä¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ë³Ú¤·¤¯¸ì¤ê¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤¿Í¸þ¤±¤ÎÄ«³è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÄ«¥¥ã¥ê¡×¤ò¼çºË¡£2020Ç¯4·î¸½ºß4ºÐ¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò°é¤Æ¤ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥¶¡¼¡£
¡ÊÄ«¥¤¥Á¶ÈÌ³²þ³×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÃÓÅÄ Àé·Ã¡Ë