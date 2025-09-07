¥ä¥±¥¯¥½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©¡¡¤ªÅÚ»º²°¤ÎàÃí°Õ½ñ¤á¤Ë18Ëü¿ÍÇú¾Ð¡Ö¤ß¤ó¤Ê¿´¤ÎÃæ¤Ç¾§¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¡ÖÀâÌÀ¥ä¥±¥¯¥½´¶¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡Û626.7Ëü²óÉ½¼¨¡¢18Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎàÃí°Õ½ñ¤á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿POP¤¬¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤ò¥¯¥¹¥ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯8·î30Æü¡¢¤¢¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¼Ì¿¿¡£ÎäÂ¢¸Ë¼«ÂÎ¤Ï¡¢Èâ¤¬Æ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÃæ¤¬¸«¤¨¤ë¡¢¤ªÅ¹¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥ä¥Ä¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤³¤ËÅ½¤é¤ì¤¿àÃí°Õ½ñ¤á¤À¡£
Èâ¤ÎÉôÊ¬¤Ë
¡Ö¡Ê¤ªÏÍ¤Ó¡Ë¾¯¤·½Å¤¯³«¤±¤Å¤é¤¤Èâ¤Ç¤¹¡×
¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¿ÆÀÚ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÎÙ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¤³¤ó¤ÊÄÉµ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥ó¡«¥Ã¡Ù¤Ã¤Æ¥«¥ó¥¸¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤É¤ó¤Ê¥«¥ó¥¸¤À¤è¡ª¡¡¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¡Ö¡Ø¥ó¡«¥Ã¡Ù¤Ã¤Æ¥«¥ó¥¸¡×¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ¤ò¹þ¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤À¡£¥¢¥Ð¥¦¥È¤À¤¬¡¢Åª³Î¤Êà¥³¥Äá¤Ç¤¢¤ë¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï9·î3Æü¡¢Åê¹Æ¤ÎPOP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
³«¤±¤ë¤Î¤òÃÇÇ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ...
Åê¹Æ¼Ô¤¬¤³¤ÎÀâÌÀ½ñ¤¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï8·îË¿Æü¡£¾ì½ê¤Ï¡¢¥à¡¼ÂçÎ¦¤Ê¤É¤ÎÄ¶¸ÅÂåÊ¸ÌÀ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖÈþÀî¥à¡¼¥Ð¥ì¡¼¡×¡Ê»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¡Ë¤À¡£
¡Ö»ÜÀß¤Î¤ªÅÚ»º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¡¢¡Ø½ñ¤Êý¤¬ÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÏ²Ã¸º¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¯¤Æ»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Æ½ê¤ËÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤»ÜÀß¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÅê¹Æ¼Ô¡Ë
¤Ê¤ª¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Ï¤³¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅÚ»º¤òÎä¤¨¤Æ¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤¿¤á¡¢Èâ¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¥à¡¼¥Ð¥ì¡¼¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø¥ó"¥Ã¡Ù¤¬¤É¤ó¤Ê²Ã¸º¤Ê¤Î¤«¤¼¤Ò³«¤±¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÅê¹Æ¼Ô¡Ë
µ¼Ô¤Ï4Æü¡¢¤³¤ÎPOP¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈþÀî¥à¡¼¥Ð¥ì¡¼¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±»ÜÀß¤ÎSNS¤ª¤è¤ÓÇäÅ¹Ã´Åö¼Ô¤Î´äËÜ·ÃÎ¤Æà¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅÚ»º²°¡Ö¥à¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡¢¡ÖÃÏÄì¸Ð¥µ¥¤¥À¡¼¥¼¥ê¡¼¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÎäÅà¥±¡¼¥¹¤À¡£
Ãí°Õ½ñ¤¤ò·Ç¼¨¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤Å¤é¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¹ØÆþ¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ÎÏ²Ã¸º¤¬Æñ¤·¤¤»Ý¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¡Ê¤ªÏÍ¤Ó¡Ë¾¯¤·½Å¤¯³«¤±¤Å¤é¤¤Èâ¤Ç¤¹¡×¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤ò·Ç½Ð¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À½Å¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³«¤±¤ë¤È¤¤ÎÎÏ¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ë¥³¥Ä¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê³«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤³¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¥³¥Ä¤òÉ½µ¤¹¤ë¾å¤Ç¤³¤Î¡Ú¥ó¡«¥Ã¡Û¤¬ºÇÅ¬²ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ú¥ó¡«¥Ã¡Û¤È¤¤¤¦ÎÏ²Ã¸º¤ÇÈâ¤ò³«¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤â¤¤Á¤ó¤È¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê´äËÜ¤µ¤ó¡Ë
¥ä¥±¥¯¥½......¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¯¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤Î¡¢ºÇÅ¬²ò¤¬¡¢¥³¥ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Î´¶À¤Ë¸ì¤ê³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅ½¤ê»æ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï18Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê4ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈè¤ì¤¿»þ¤Ë¸«ÊÖ¤¹¤È¸µµ¤½Ð¤ë¤ä¤Ä¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÅÁ¤ï¤ëÆüËÜ¸ì¤ÎÌ¯¡×
¡Ö¤³¤ì³Æ¡¹¤¬»×¤¦¡Ø¥ó"¥Ã¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç³«¤±¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¿´¤ÎÃæ¤Ç¾§¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¡¢¤ªµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ëÊ¸Ì®¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥é¥ß¥Í¡¼¥È¤Þ¤Ç¤·¤ÆÅ½¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÈþÀî¥à¡¼¥Ð¥ì¡¼¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¸«¤«¤±¤¿¤é»×¤ï¤º¥¯¥¹¥ê¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÅ½¤ê»æ¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤¤¤ä¤³¤ì¡¢¤½¤â¤½¤â¥á¥Ë¥å¡¼¼«ÂÎ¡¢¤«¤Ê¤ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤ª¤¦¤É¤óÅÁÀâ¥Ä¥¿¥ó¥«¡¼ÌÍ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤è......¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ëÈþÀî¥à¡¼¥Ð¥ì¡¼¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÏÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£