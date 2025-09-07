◇プロ野球セ・リーグ 阪神 4-1 広島(6日、甲子園球場)

阪神は前日6日の広島戦に逆転勝利。試合後のお立ち台には勝ち越しタイムリーを放った森下翔太選手とともに、及川雅貴投手が登場しました。

及川投手は3点リードの8回に5番手としてマウンドにあがると、先頭から空振り三振を奪います。後続にはヒットを許すも、続く打者を併殺打に取り、打者3人でしっかりと抑えました。これで両リーグトップとなる59試合に登板。キャリアハイの登板数をこなし、6勝3敗、39ホールド、1セーブで防御率0.96をマークしています。

今季初となったお立ち台に、及川投手は「頑張った甲斐があるなぁと思いますね」と笑顔。球場に集まったファンからも温かな拍手が起こります。続けて今季の活躍について触れられると「自分はいろんな人に助けられてばっかりなので。裏方さんだったり、バックを守ってくれている野手の皆様のプレーがあってだと思ってるので。いつもありがとうございます」とコメント。周囲への感謝を口にしました。

優勝マジックも「1」に到達するなか、次戦に向けても「やることは毎試合変わらないと思うので。続けてきたことをマウンドの上で、自分のパフォーマンスを発揮できればと思います」と意気込んだ及川投手。ファンに向けても「マジックも1になりましたし、明日決められるように全力で頑張ります」と声をあげ、大きな声援が送られました。