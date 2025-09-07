「ポルシェに乗るより、人を助ける方がアドレナリンが出る」…何度も裏切られても”まずは信用してみる”元テレビマン社長の強い信念

ポルシェを乗り回しモテモテだったAD時代を経て、20代で社長に成り上がるも、1億の借金を抱えやくざに監禁され破産。その後、世間から行方をくらませた男は50代で再び社長に。人生を諦めなかった男が若い世代に伝えたい

――「こんな人生もあるよ」。

株式会社ドリーム・ラボの社長で著者の奥川拓二氏の自伝『絶望できない男』から抜粋してご紹介！

『元テレビマン社長が「1億2000万を持ち逃げした男」を今でも諦められずにいる意外な理由』より続く。

人を信用してしまう癖

失敗の大半は人を信用して裏切られる、というパターンだ。なにかのイベントを企画して、

「1万人入りますよ！」

と言ってたのに2000人しか来なかったとかいうのは失敗とは言わない。単なる「結果」であり「経験」だ。自分の場合、失敗は人間関係のそれに尽きる。

「人を信用したらあかん」

とよく言われる。ビジネスの場合、まず疑ってかかるところから入るからだ。

「きのう知り合ったばっかりの奴のことをなんで信用すんの？」

と言われても、そんなことを言ったら10年付き合ってても裏切られるときは裏切られる。恋愛と一緒で、

「フラれるかもわかれへんからアプローチせんとこ」

ではなにも始まらない。もちろん長年の経験で、

「こいつはちょっと怪しいかも」

と思うことはある。しかしどこまで行っても人を信用するかしないか、どっちから入るかと言われれば信用する側から入る。中学でいじめられたとき、そんな不良にもいいところがあるんじゃないかと思ってしまったように、これまでどんなに裏切られても人を信用してかかる癖は直しようがない。

「金」よりも「人」を大事にする人の方が信用できる

ビジネスだから当然、金が前提の話にはなってくるんだけれども、それよりも先に人を大事にする人間の方が長い目でみて信用できる。いまの世の中、金の話がきちんとしていればそれでいいだろうという考えもあるのかもしれないが、どうもそれだけではない気がするのだ。

たとえば夜中に電話がかかってきて、

「トラブルがあってどうにもならへんねんけど助けてくれへん？」

と言われれば自分の場合、全力を尽くしてそいつのためになんとかしようとする。

「いまここでこいつを助けたら俺にはなんのプラスがあんの？」

と考えたことはない。自分がそうだから思うのかもしれないが、そのとき「人」がプライオリティで上にある奴の方が、いざとなったときに裏切らない。金優先の人間関係というのは、当たり前だが金の切れ目が縁の切れ目。

金持ちをいっぱい知ってるが、その多くは「自分のために」人と付き合ってる。そういう人は孤独だ。自分の利益になるかどうかで人を判断するだけでは、本当の人間関係、もしかしたら友情とも言うべきものが結べないと思う。

世のため人のためというとダサく聞こえるかもしれないが、そもそも人間、純粋に自分のためだけに働けるものだろうか。いや、自分がやっていることは金儲けではある。それはわかっている。でも自分がいい服着たいから、ポルシェ乗りたいからといってモチベーションになるとは思えない。少なくとも自分には無理だ。それよりたまに裏切られても、人を助けるためにぎりぎり頭をひねっているときの方がよほどアドレナリンが出る。

