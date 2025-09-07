「安倍晋三銃撃事件」の”犯人”が敬服した取材者…自らの記事が事件に影響を与えるジャーナリズムの「責任」

オールドメディアはなぜ信用を失ったのか?

追及・糾弾一辺倒ではなく、ときに相手を思いやり、事件や騒動の当事者たちの胸の内を引き出す鈴木エイト――。取材者でありながら当事者となることへの責任をまっとうし、自らの使命と向き合う覚悟を日々忘れない。そんな鈴木エイトの作品は「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」と評される。

さまざまな会見で「NG記者」となりながら真実を追い続ける著者が独自の取材手法をはじめて明かし、この時代の報道の問題点、ジャーナリズムのありかたを模索した『NG記者だから見えるもの』より一部抜粋・再編集して、本当に知るべき日本の深層をお届けする。

事件前に送られていた山上被告からのメッセージ

2世の問題を含めて事態が複雑化した背景についても話した。

「問題の全体像から、統一教会が政治家を利用するだけではなく、両者が相互に利用し合ってきたことがわかります。その関係性が山上徹也被告の銃弾によって可視化されたのですが、本来はその前に問題視されなければならなかったはずです」

「これは『宗教と政治』の問題ではなく、『反社会的な団体と政界』との関係性の問題なのです。悪質な団体を規制し、被害を防止し、被害者救済を行うのが本来の政治家の役割です。にもかかわらず、有力な政治家たちはカルト教団と取引を行い、体制保護に協力してきました。そこにメディアの監視機能が働かなかったことによって、問題が放置されたまま2世・3世問題として複雑化してしまったのです」

ここで取材者、つまり第三者としての立ち位置から、思わぬ展開によって自分自身が当事者性を帯びてしまったことを話した。

「実は事件の9日前、私は山上被告からSNS、ツイッターでメッセージを受け取っています。このことは事件の半年後、山上被告の弁護人から知らされました。定期的に弁護士事務所を訪ねて取材をしているのですが、その日の取材を終えたタイミングで『そういえば徹也さんが、事件前にエイトさんにメッセージを送ったけど返信がなかったと言ってましたよ』と告げられたんです。

ものすごくショックを受けました。もしそのメッセージに事件を示唆する内容が書いてあったとしたら――、自分には事件をとめることができたのではないかと思い、深い後悔に苛まれました。

自らの記事が「安倍晋三銃撃事件」の動機へ

安倍元首相を死なせることなく合法的に追及できたのではないか。統一教会の2次被害者である山上徹也を犯罪者にしてしまうことを防げたのではないか。様々な思いが交錯しました。山上のツイッターアカウントはすでに凍結されていたため、自分のSNSでのメッセージの履歴確認は不可能でした。

ツイッターのダイレクトメッセージ受信通知メールを確認すると、確かに事件の9日前の6月29日の21時11分に彼のアカウントから2通のメッセージが来ていたことのみ確認できました。数日後、山上に接見した弁護人から電話で連絡があり、実際にはツイッターのやり取りで返信していたことを聞かされました。

私がショックを受けていたことを心配した弁護人が知らせてくれたのです。どのようなメッセージのやり取りをしていたかは、弁護人を通じて山上本人に改めて確認してもらいました。

山上被告からのメッセージは、参院選の当日に開催されることになっていた教団イベントのゲストが誰なのか知りたいという内容でした。直接、事件を示唆するものではなかったのですが、私が衝撃を受けたのは、山上被告が私の書いた『やや日刊カルト新聞』の記事をずっと読んでいたこと、そして、私の活動に敬服している旨が書かれていたことでした。

これはどういうことかというと、つまり、彼は単に2021年9月の安倍氏による教団系イベントへのビデオメッセージだけを根拠にこの元首相を狙ったのではなく、時系列に沿ってリアルタイムで安倍晋三と統一教会との関係を私が報じた一連の記事によって把握していたことになります。彼が安倍元首相と教団との関係を知り、安倍元首相をターゲットにした根拠は私の記事にあったのです。

取材者としてこの事件に向き合ってきた自分が、実は犯人の動機面に直接的にかかわるような存在になっていた、つまり、自分自身が事件の当事者としての側面を持ち始め、書いてきた記事の確度が問われる事態になりました」

「私は自分の書いてきた記事に自信を持っています。私の記事が事件に影響を与えたならば、私は私なりのやり方で責任を取ろうと思っています。それは、これまでと同様に読者へ判断を委ねるように、裁判員へ適切な情報を提供することです。

安倍晋三元首相と統一教会との実際の関係が被告人の勘違いや思い込みなどではなく確かなファクトによって立証できること、その上で山上が採った行動について事実を基に適切な量刑判断が下されるべきだと思うからです。

取材者としての責任

それは単に彼の減刑のためではなく、安倍元首相と統一教会の実際の関係と、山上被告がその関係性をどう捉えていたのか、犯行の動機面を含めて的確に裁判員に示した上で審理されるべきであるし、そのために裁判に向き合っていくこと、それが自分の責任の取り方だと思っています」

「事件以後、私は数ヵ月おきに銃撃現場を訪ねて定点観測をしています。事件現場で実際に山上被告や安倍元首相が立っていた場所に身を置き、それぞれの視点を体感しました。私が常に考えてきたのは、なぜこのような事件が起こってしまったのかということです。

要人警護の不備の話ではありません。それは別箇に議論がなされるべきものです。私が事件現場で改めて思ったことは、どこかの時点でここまでの事件に発展する前にとめるタイミングはなかったのかということでした。

その検証のために、山上被告の生家があった東大和市内の住所、その後に一家が移り住んだ奈良市内の家の跡地、母親が破産後に移り住んだアパート、山上徹也が一時期暮らしていた叔父の家のそばに建つ集合住宅などを見てまわりました。

山上被告が事件当時に住んでいたマンション、火薬の乾燥用のために借りていたガレージ、事件前日に銃の試し撃ちをした奈良市内の統一教会の施設前に足を運び、彼の視点の追体験をしました。そこに行かなければ感じることのできないものがあると思ったからです」

「事件の前日、彼は銃撃を決行しようとして安倍元首相の遊説先だった岡山に向かい、現地から犯行についてうかがわせる内容を書いた手紙を島根県在住のルポライターに出しています。しかし、当日の警備体制が厳重だったためこの日の銃撃を諦め、投函した手紙の回収を図ります。手紙が届いてしまうと、決行前に自分の犯行計画が当局に把握されてしまうおそれがあったためです。

結局、手紙の回収は叶わず、タイムリミットが迫るなか、彼は、翌日の安倍元首相の応援演説場所が長野県から自分が育った奈良市内の大和西大寺駅前に変更されたことを知ります。彼は運命的なものだと感じたでしょう。その偶然は彼にとっての必然であり、その結果が安倍氏の悲劇へと連なっていきます」

