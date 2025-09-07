悠仁さまの成年式後の「祝宴」が、「民間高級ホテルでの開催」になった「意外な事情」…背景に隠された「秋篠宮さまのこだわり」【皇室】

秋篠宮家の長男で皇位継承順2位の悠仁さまの成年式が9月6日、皇居・宮殿で、平安朝の古式に則り厳かに執り行われた。父・秋篠宮さま（当時は礼宮（あやのみや））以来実に40年ぶりの成人式である。

天皇陛下から賜った成年用の冠をかぶる「加冠（かかん）の儀」などの主な宮殿行事の内容は、秋篠宮さまと天皇陛下（当時は浩宮（ひろのみや））の成年式と比べても遜色はない。

注目されたのは、成年式後の祝宴が宮殿ではなく、民間施設で行われたことだった。悠仁さまが陛下のおいにあたり、天皇直系の「内廷（ないてい）皇族」ではなく「宮家皇族」である。そのため、天皇の諸行事が行われる場である宮殿を、宮家主催の行事である祝宴に使うのを遠慮したというのがその理由のようだ。

その背景を追うと、お代替わりの際に、そもそも秋篠宮さま自身が内廷皇族入りを望まず、宮家当主の立場を維持したことに起因する事情も浮かんできた。ジャーナリストの吉原康和がお届けする。

祝宴は「民間施設」で開催されたが…

成年式のこの日、悠仁さまは午前中、モーニングコートを着用して、お住まいのある東京・元赤坂の赤坂御用地内の秋篠宮邸で、陛下から贈られた冠を使者から受け取る「冠を賜うの儀」に臨んだ。そのあと、未成年の装束に着替えて、皇居・宮殿の「春秋の間」で陛下から授かった冠を身に着ける「加冠の儀」が執り行われた。

その後、悠仁さまは、成年の装束を身に着けて、儀装馬車で皇室の祖先などをまつる宮中三殿に移動し、参拝した。

午後2時から、再び洋装の燕尾服姿に着替え、宮殿の正殿・松の間で、天皇、皇后両陛下にあいさつする「朝見（ちょうけん）の儀」を行ったあと、表御座所で勲章の親授式に臨み、陛下から「大勲位菊花大綬章」を授与された。

成年式に関連する儀式を終えた後、悠仁さまは、赤坂御用地内にある仙洞御所に上皇ご夫妻を訪ねてあいさつした。夜は、ご両親である秋篠宮夫妻が主催し、東京都内の高級ホテルでお身内を招いて開かれた私的な祝宴（内宴）に出席された。

祝宴には、悠仁さまの姉で米国在住の小室眞子さん夫妻やこの日の午後から公務で新潟県に出張中の天皇家の長女愛子さまが欠席したものの、両陛下や上皇ご夫妻をはじめとする皇族方のほか、元皇族やお身内の親族らが出席し、悠仁さまの成人の門出をお祝いになったという。

午前中の冠を賜る儀式から勲章の親授式に至る宮殿行事や宮中三殿に参拝する儀式は、先例に則り、戦後行われてきた成年皇族の成年式とほぼ同じ形が踏襲された。

一方で、45年前の陛下や、40年前の秋篠宮さまの時と異なったのは、内宴（晩餐）が開かれた「場所」だった。秋篠宮さまや陛下の成年式後の祝宴は、いずれも皇居・宮殿で行われたが、今回の祝宴は、高級ホテル、つまり民間施設で行われたのである。

（ちなみに、9月6日の晩餐は秋篠宮ご夫妻主催の「私的行事」、10日に開かれる予定の午餐（昼食会）は、やはり秋篠宮ご夫妻主催だが「公的行事」と位置づけられている）

なぜ、今回の祝宴は、民間施設となったのか。

天皇陛下、秋篠宮さまのときはどうだったか？

まずは、陛下と秋篠宮さまの祝宴の状況を、当時の新聞記事から確認してみよう。

陛下の成年式の祝宴は、成人式の2日後の1980（昭和55）年2月25日、当時の皇太子と同妃（現在の上皇ご夫妻）の主催で祝宴の午餐と晩餐が開かれた。午餐は宮殿・豊明殿、晩餐は宮殿の小食堂・連翠（れんすい）。午餐には当時の大平正芳首相や在日外交団長ら約80人が出席した（読売新聞）とある。

秋篠宮さまの場合は、成年式の4日後の1985年12月3日、午餐も晩餐も宮殿・連翠で行われた。いずれも当時の皇太子ご夫妻（現・上皇ご夫妻）の主催。晩餐には昭和天皇をはじめとする皇族や元皇族、親族ら約60人が出席した（同）とある。

共に当時の皇太子夫妻が主催したということは、天皇家の内廷行事（＝内廷皇族によって行われる行事）として催されたと考えるが、悠仁さまは内廷外の宮家の皇族である。ちなみに秋篠宮さまも成年式当時は、昭和天皇の孫にあたる内廷皇族であったが、1990年の結婚にあたり「秋篠宮」という宮号を賜り、独立した宮家皇族となった。

今回の祝宴が民間施設となった理由について、宮内庁の説明では「宮殿は天皇の諸行事が行われる場であり、宮家主催の行事を宮殿で開くのは適切ではない」などという。

一方、悠仁さまの祝宴が民間施設で行われた根拠は、といえば、昭和40年代に三笠宮家の寛仁（ともひと）、桂宮、高円宮の三親王（いずれも故人）の祝宴が都内の民間施設で行われた先例に準拠したとみられる。

「秋篠宮ご夫妻主催の祝宴としたのであれば、場所を宮殿とせず、民間施設としたのは、一貫性があるではないか」

元宮内庁幹部も、こう分析する。

ただ、皇嗣である秋篠宮さまは、宮家当主という立場と同時に、皇太子に準じる立場の両面を持っている。

秋篠宮さまの「皇嗣」としての「重い立場」

平成から令和への代替わりにより、秋篠宮さまは皇位継承順1位になったのは周知の事実であるが、同時に秋篠宮家当主の立場を維持しつつ、「皇嗣殿下」と呼ばれることになった。

皇嗣となった秋篠宮さまの立ち位置は、退位特例法で「皇太子の例による」（第5条）と定められており、皇太子と同様、皇籍を離脱できない立場となった。だが、直系継承優先の皇室典範の規定では、次の天皇になることが確定している皇太子と異なり、皇嗣の場合、皇位継承順位が「暫定1位」という立場だ。皇嗣であっても、昭和天皇の弟の秩父宮のように天皇に即位できなかった例もあった。

だが、秋篠宮さまの皇嗣としての立場は、これまでに比べて一段と重みを増したと考えられる。たとえば、2020年11月、秋篠宮さまが皇位継承順1位の皇嗣になったことを国の内外に示す「立皇嗣（りっこうし）の礼」が皇居・宮殿で行われたが、これは前例のないことだった。この儀式について、政府は上皇さまの退位に伴う一連の皇位継承儀式の一環として位置づけ、国の行事として挙行した。

しかし、それに引き換え、今回、皇位継承順2位の悠仁さまの祝宴について、同じ立場にあった浩宮さまと同様に宮殿で開くべきだという批判は聞こえてこない。「悠仁さままでの継承を揺るがせにしない」と主張してきた男系男子維持派の保守派はもとより、「立皇嗣の礼」を挙行した政府内からもそういった声はない。

なぜなのだろうか。

秋篠宮さまの「こだわり」

立皇嗣の礼を終えたばかりの2020年11月の秋篠宮さまの誕生日会見の関連質問で、当時宮内記者会に所属していた筆者は、秋篠宮さまに「（お代替わりの際、）『皇太弟（こうたいてい）』という称号を得て内廷皇族になられる案もありましたが、秋篠宮当主の立場を維持された理由は何か」などと尋ねたことがあった。

これに対し、秋篠宮さまからのお答えのポイントは以下の2点だった。

一つは「約30年間、秋篠宮という一つの独立した宮家が続いており、それに対しては非常に愛着を持っています。したがって、秋篠宮家当主ということについては、私自身もそれは維持していきたいと思っていました」ということだった。もう一点は、「皇太弟とか名称はともかくとして、恐らく内廷皇族になるというのは少し違うのではないかというのは意見として結構あったと私は記憶しています」という回答だった。

秋篠宮さまは、異論の中身については触れなかったが、「今さら天皇家と生計を一にする内廷皇族になることに難色を示された」というふうに、周囲も私も受け止めた。

「内定皇族」を選ばなかったことの影響

内廷皇族入りしなかったことが、結果的に長男の門出を祝う晩餐の場所が皇居・宮殿で行われない遠因になったのは、否定できないであろう。しかし、当事者である秋篠宮さまがご自身の処遇について宮家当主を希望した以上、今回の祝宴の場所が民間施設になったことを不本意とは思われていないと拝察している。

だが、いくらか長期的な視点で考えると、秋篠宮さまが内廷皇族を選ばなかったことには、疑問がなくはない。

私は、皇位継承の在り方については、直系長子優先の相続、つまり天皇家の直系である愛子さまの皇位継承が望ましい考える者である。その理由は、皇位継承者は天皇のお側近くで学ぶのがベストと考えるからだが、ひるがえって、今後も男系継承の現行制度を維持した場合、秋篠宮さまが内廷皇族入りしなかったことが、悠仁さまにとって最善の選択肢であったのか、といえば、いささか疑問を覚えるのである。

たとえば、秋篠宮が内廷皇族とならなかったことで、悠仁さまが陛下のお側近くで帝王学を学ぶ機会は失われた。ちょうど、愛子さまが両陛下のお側近くでいろいろなことを学び、吸収している姿を見ると、やはり天皇の側で学ぶことが極めて重要性であると感じる。

もちろん、秋篠宮ご夫妻も、悠仁さまを伴っての外国（ブータン）や国内各地を訪問することもたびたびあり、こうした機会を通じて皇族としての国際性や日本各地の歴史・文化などを学ばせてきた。しかし、秋篠宮さまが天皇家の次男として育ち、長男の陛下に比べ、「弟宮」として自由に伸び伸びと育てられてきた経緯に鑑みれば、天皇としての素質や見識を育てる「帝王学」とは長らく距離を置く立場だったと考えられる。

今回の成年祝宴の開催場所から見えてきたことは、天皇直系と傍系の区別による単なる処遇の違いだけではない。天皇の内廷皇族ではない傍系による皇位継承の難しさの一端も、改めて露呈したのではないか。

