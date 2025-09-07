【方言クイズ】「舌」のこと、なんて呼ぶ？「シタ」「ベロ」「シタベロ」…東日本と西日本で全然違った！

「シタ」？「ベロ」？

ゴミは、「なげる」？ 「ほかす」？ 「うっちゃる」？

「明後日の次の日」、あなたの町では「やのあさって」？「しあさって」？

普段何気なく使っている言葉でも、他の地域では違う意味を持っていたり、通じなかったりするかもしれません。

佐藤亮一編『方言の地図帳』（講談社学術文庫）は、1957年から1965年にかけて国立国語研究所が総力を傾けて製作した『日本言語地図』（1966〜1974刊行、全６巻）をもとに、言葉がいかに伝播し、姿を変え、生成していくのかを描き出しており、日本語の豊かさ・おもしろさを知ることができます。

例えば、「舌」にも、地域によって様々な言い方と由来があります。同書より引用します。（読みやすさのため、改行などを編集しています）。

＊＊＊

シタとベロとが全国分布の大半を占める。

ベロという語形は、舌を動かす時の音や動きから名付けられた擬声語であろうし、ヘラ（ベラ）は形がへらにも似ていることからベロから変化したものであろう。シタベラ・シタベロ・ヘタは、それぞれシタ＋ベラ、シタ＋ベロ、ヘ（ラ）＋（シ）タという結び付きで生まれた複合形ないし混交形であろう。

シタは北は東北北部、南は奄美・沖縄諸島・九州南西部という周辺地域を含む広い分布を示し、語の古さを物語る。これに対してベ〜類は、これらシタの分布の中間地帯に挟まれるような形で分布している。東西日本それぞれを別に見てみると、西日本ではシタ−ベロ−シタの順になっていて、中心地の近畿でベロの後にシタが勢力を取り戻したように見受けられる。

東日本も同様で、シタは東北など周辺部にあり、その内側にベ〜類、さらに東海道沿いにシタベラ、南関東にシタが分布する。つまり、古くシタが、次にベロが広がって再びシタが使われるようになったと考えられるのである。

以上の解釈は、文献と対照することによって、さらにきめのこまかい説明が可能になる。シタは上代から途切れることなく使われていて、方言分布のような断絶がないのである。

擬声語から生まれたベロは初めから俗語ないし幼児語的性格をもっていたため、シタとは使う場面（位相）を異にしながら併用されたものと推定される。

周辺部のシタの分布は、シタしかなかった時代、その内側のベロはベロが現れシタと併用されたが口語としてはベロが優位だった時代、その更に内側のシタはベロの俗語的（幼児語的）性格が強まりシタの方が普通称として優位になった時代の分布と見ることができよう。

＊＊＊

さらに〈「あさっての次の日」のこと、なんて言う？…じつは、東日本で「東京だけ」例外的な言い方だった〉の記事では、日本各地の「あさっての次の日」の言い方について書かれています。

【方言クイズ】「あさっての次の日」のこと、なんて言う？…じつは、東日本で「東京だけ」例外的な言い方だった