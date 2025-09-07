なぜ？「あと何回、家族と…」病気が私に突きつけた“残酷な真実”【ママリ】
このお話は、作者・つきママ(@tsukimama34)さんが、フォロワーさんの実体験をもとに描いた作品です。明日の約束や数週間、数か月後の約束。健康な時には何とも思わない行動も、体調を崩したり大きな病気をすると「先のことは分からない」という気持ちになるかもしれません。いつも一緒にいる家族であっても、未来に「限りがある」と突き付けられれば「いつまで一緒にいられるかな」と今が本当に愛しくなるのではないでしょうか。
主人公の苗は、夫と2人暮らしのアラフィフの女性です。年齢を重ねるごとに体の節々が痛んできたことは気づいていましたが、ちょっとした痛みは「いつものこと」と考えていました。しかし、ある日長く続く腰痛が気になり、夫の勧めもあって病院を受診すると、尿管結石ではないか、と診断されました。その後、投薬を続けましたが病状が良くならないことから再検診をしたところ、卵巣に腫瘍が見つかります。
詳しく検査をすると、ステージ4のがんと分かり、治療を開始。ところが途中までうまくいっていた治療も、がんの状態や転移などで手術は行えず、現在では痛みを緩和する処置を続けていました。
そんな苗に、兄弟や夫は家族で思い出を作ろうと旅行を計画したのですが…？
旅行ではいつもより体調がよく、前向きな気持ちを持てた苗さんでした。しかし父親の顔を見ていると「お父さんより先に逝ってしまうのでは」という思いや「こんなことならもっと親孝行をしておけばよかった」という思いがあふれてきます。
泣きながら気づいた「残された時間」…卵巣がん患者が描く未来
主人公の苗は、夫と2人暮らしのアラフィフの女性です。年齢を重ねるごとに体の節々が痛んできたことは気づいていましたが、ちょっとした痛みは「いつものこと」と考えていました。
詳しく検査をすると、ステージ4のがんと分かり、治療を開始。ところが途中までうまくいっていた治療も、がんの状態や転移などで手術は行えず、現在では痛みを緩和する処置を続けていました。
そんな苗に、兄弟や夫は家族で思い出を作ろうと旅行を計画したのですが…？
©tsukimama34
©tsukimama34
©tsukimama34
©tsukimama34
©tsukimama34
©tsukimama34
©tsukimama34
©tsukimama34
©tsukimama34
©tsukimama34
旅行ではいつもより体調がよく、前向きな気持ちを持てた苗さんでした。しかし父親の顔を見ていると「お父さんより先に逝ってしまうのでは」という思いや「こんなことならもっと親孝行をしておけばよかった」という思いがあふれてきます。
元気な時には気軽に思える「またいつか」も病気になると「今やっておかなければ」という気持ちが強くなるのでしょうね。人生においていつも終わりのことを考えて行動を起こすのは難しいことかもしれません。それでも、この時間は永遠ではないということは頭に置いて、「生きている」という貴重な時間をしっかりと燃やしていくのは大切なことなのでしょう。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）