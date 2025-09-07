多忙な上白石萌音“よはくじかん”は「あります」、広瀬すず「それだけで安心」
女優の広瀬すず（27歳）が、9月6日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。上白石萌音が“よはくじかん”を過ごしていることに「それだけでもう安心でございます」と語った。
映画「ちはやふる」シリーズで広瀬すずと共演した上白石萌音が、番組のゲストとして登場。広瀬が番組のコンセプトである“よはくじかん”について、上白石に「あります？ そもそも」とたずねると、上白石は「あります」と即答。
広瀬が「本当に？」と多忙の上白石に再確認すると、上白石は再び「あります」と答え、広瀬は「それだけで、もう安心でございます」と喜び、上白石は「こっちのセリフです」と笑った。
なお、上白石はマシンピラティスを始めたそうで「ちょっとやそっとの衝撃じゃ今ブレないもん、絶対。ガッ！て立ってる、私」と言うと、広瀬は「もともとなんか体幹めっちゃあるイメージなんだけど。足も速いし」と、映画「ちはやふる」の頃はよく追っかけっこをしていたと振り返った。
