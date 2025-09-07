上白石萌音、外に出るようになった広瀬すずに驚く「ラプンツェルみたいな」
女優の上白石萌音（27歳）が、9月6日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。これまで家にいることが多かった広瀬すずが旅行に行くようになったと聞き、「外に出るようになったんだね。『（塔の上の）ラプンツェル』みたいな」と驚いた。
映画「ちはやふる」シリーズで広瀬すずと共演した上白石萌音が、番組のゲストとして登場。“よはくじかん”の過ごし方として、上白石が最近マシンピラティスを始めたと話し、「出かけはするんだけど目的地が室内ってやつ」と説明すると、広瀬も「なるほどね。一緒かも。ジムとかごはん屋さんとかは行くけど」と同じタイプのインドア派だと話す。
ただ、広瀬は最近、旅行をするようになったと話し、「それが人生初めてのやってること。今」と言うと、上白石は「外に出るようになったんだね。『（塔の上の）ラプンツェル』みたいな。『これが芝生ですか？』みたいな感じ」とコメント。
広瀬は「初めて言われた」と笑い、「なんか世界って広いなって思ったもん」と言うと、上白石は「こうやって人って行動範囲広げていくんだね」と語った。
