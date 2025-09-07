「マブ」はなんの略？江戸時代にも使われていた言葉...！？【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「マブ」はなんの略語？
「マブ」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、遠慮せずになんでも話せる存在です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「マブダチ」を略した言葉でした！
マブダチとは、「マブなダチ（友だち）」を略した言葉で、気の置けない友だち・親友という意味あいで使われます。
ちなみに「マブ」とは、「真実・本物」を表す俗語のこと。
語源としては、江戸時代に盗賊や的屋の間で使われ始めた金の「本物」である金脈を指す「間歩（まぶ）」という言葉から来ているという説や、遊女の間の隠語で「本物の愛人」を意味していたとする説がありますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部