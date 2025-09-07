パーキンソン病と同時に現れる独特の「レビー小体型認知症」…「実際には存在しない人や動物」が見えてしまう

認知症の脳内に現れる「染み」と「糸くず」

レビー小体型認知症とは、認知症の症状とパーキンソン病の症状とが同時に現れる独特の病気です。

「レビー小体」はパーキンソン病の人の中脳に現れる「染み」の名称で、α-シヌクレインという異常タンパクでできています（図【レビー小体】）。

レビー小体型認知症では、このレビー小体が脳全体に出現してきます。

なお、各種の認知症で脳内に現れる「染み」「糸くず」などの名称と本態を、表【認知症の脳内に現れる「染み」「糸くず」などの一覧】にまとめました。

これらの「染み」や「糸くず」は、すべて異常タンパクで形成されており、それぞれの疾患研究にあたって重要な対象になっています。

存在しないものが見える「幻視」

レビー小体型認知症の特徴として、一日のなかで気分が高揚したり無気力になったりする「気分の変動」が挙げられます。また、自発性や活動性が低下し、体の不調や不安症状を訴えることもあります。

気分が高揚すると、周囲に対して攻撃的になることもあります。発症初期には、物忘れの症状はあまり目立ちません。

特徴的な症状として、実際には存在しない人や動物が、ありありと目に見える「幻視」が起こります。

具体的には「窓からキツネが入ってきて寝床に潜り込んだ」や「4〜5人の人が部屋の隅で何かしている」といった生々しい幻視が生じます。幻視はレビー小体型認知症患者の約8割に現れる症状で、同様に、庭木を動物などに見間違える「錯視」もよく起こります。

また、失神発作、起立性低血圧、頑固な便秘、発汗障害などの自律神経症状がよくみられるのもレビー小体型認知症の特徴です。自律神経症状が先行し、その後に認知症の症状が現れることもあります。

就寝中に突然大声を出したり、手足をバタバタさせる症状も頻発しますが、これは「レム睡眠行動障害」とよばれるもので、パーキンソン病にも共通しています。

喜びや悲しみを表現できなくなる「仮面様顔貌」

パーキンソン症状が現れてくると、レビー小体型認知症の診断は容易になります。

パーキンソン症状とは、筋肉が硬くなり、動作がぎこちなくなる症状です。動作が緩慢になって転倒しやすくなり、体が前傾して歩き出しはゆっくりしていますが、いったん動き出すとどんどん加速して、止まろうとしてもなかなか止まれなくなります（「突進歩行」とよばれます）。

顔の表情が乏しくなる「仮面様顔貌（かめんようがんぼう）」が現れ、喜びや悲しみを表現しにくくなります。手指を中心に親指と他の指をこすり合わせるようなふるえ（振戦）がみられます。

パーキンソン症状が先に現れ、遅れて認知症症状が出てくる場合も、レビー小体型認知症として扱われます。

レビー小体型認知症の診断では、「DATスキャンSPECT」という検査が有用です。この病気では脳内のドーパミン代謝の低下が認められますが、そのようすを脳画像として描出できるからです（図【DATスキャンSPECT画像】）。

レビー小体型認知症の治療薬としてはドネペジルが広く使われ、幻視などの抑制に有効です。

興奮の高まりを抑えるには、漢方薬（抑肝散など）も効果があります。

