日本軍「マル秘」教本が”奇跡の復刊”でわかった、兵士が命を守る「戦場での食事法」「糞便の始末」「便所の作り方」…！【太平洋戦争】【熱中症】

太平洋戦争中、南方戦線で戦った兵士にとって風土病の存在は本来の敵軍以上の“強敵”だった。そんな兵士にとって衛生の“虎の巻”となったパンフレットがある。ベストセラーシリーズ「日本軍教本」の第9弾『熱地出動軍下士官兵衛生心得』（佐山二郎編、光人社NF文庫）だ。

1940年8月に陸軍省が作成したもので、未知の戦場であるジャングル地帯で兵士が守るべき衛生方法や心得がコンパクトに記述されている。とりわけ、日射病（熱中症）や食事に関する注意事項は詳細かつ具体的で、酷暑にあえぐ令和の日本でも参考になりそうだ。同じく収録された1938年8月刊行の「熱地作戦に於ける給与勤務の参考」を含め一部抜粋・再構成してお届けする。

日射病で「すぐ眠る者」は重症

各自の守るべき暍病（えつびょう＝日射病）予防は主として飲酒を禁じ、常に水筒を満たし、渇きに備え食事と睡眠を十分にとることである。

暍病は先ず汗が多量に出て身体が熱くなり、呼吸が苦しく動悸が高まり、歩行は躓き今にも卒倒するような感じがする。このとき直ちに日陰にて休憩すれば大事に至らず回復する。

暍病は重くなれば汗が止まり、口内が渇き、動悸は微（かす）かで呼吸浅く、遂に人事不省となって倒れる。手当が遅れるとそのまま死ぬことがある。

戦友中に暍病に罹って倒れた者が出たときは、軍医が来るまで左の方法により手当を行わなければならない。

先ず患者を陰があって風通しのよい所に運び、衣袴を脱ぎ襦袢を開き、袴下の紐を緩め上半身を高くして寝させる。

次に冷たい水で頭と胸または全身を洗う。あるいは全身を湿布に包み、徐々に水を注ぐ。

患者が気がつけば多量の冷たい湯茶または水を飲ませる。

気がついてすぐ眠る者は重症である。重い暍病は気がついた後もなるべくそのまま寝かせておいて、早く運ばないほうがよい。

宿営で重要な便所造りと糞便の始末

マラリアは蚊の媒介によって人から人に伝染するマラリア原虫（病原体）の種類によって三日（みっか）熱、四日（よっか）熱および熱帯熱の区別がある。マラリアの予防には蚊の発生を防ぎ、したがってぼうふらが湧かないようにし、他方蚊帳、防蚊覆面、その他防蚊設備を施さねばならない。

赤痢菌による細菌性赤痢と赤痢アメーバによるアメーバ性赤痢とがある。

何れも患者の糞便に混じって排泄され、これが飲食物に混じったり、またはその他のことから口に入ることによって伝染するので、患者の糞便は極めて危険であるのみならず、赤痢および後に述べる腸チフス、パラチフス、コレラなどには患者でなくて一見健康人のように見えながら病毒を糞尿に排泄する病原体保有者があるから、一般に糞尿はこれら伝染病などを起す黴菌の根源と心得て、宿営などの時は便所を造り、または穴を掘って糞尿の始末をよくし、病毒を撒き散らさぬように注意しなければならぬ。

手指は種々の機会に病毒に触れて汚れ、しらずしらずの間に病毒が口に入ることがあるから、手指は特に注意して常に清潔にしておかねばならぬ。

殊に食前には必ず手を洗い、蝿は好んで糞便、その他汚物に集りその脚でまた飲食物に集って病毒を伝播し、感染の原因となることが多いから、なるべく蝿の駆除に努めなければならない。

弁当副食物は「魚肉より獣肉を、生魚より塩干魚を、葉菜類より根菜類が可」

熱地における食物の選択上特に顧慮すべき事項は以下である。

消化が容易であること。水分に富み清涼の感があること。腐敗しやすいものを避けること。

動物性食品に比べ植物性食品を多く摂取すること。香辛料を含み刺激性に富むこと。

栄養に富みかつ嗜好に適すること。

生野菜は一般に嗜好に適するが、この給養にあたっては必ず消毒することを要する。

漬物その他の既製食品は生水による洗浄を避け、またこれを取扱った者は必ず手指の消毒を励行することを要する。

地方炊具の利用にあたっては熱湯をもって十分消毒することを要する。

残飯、残菜および屠殺死体などは一箇所にまとめ、その都度埋没または消毒の処置を講じることが肝要である。

弁当副食物の調理にあたっては、魚肉より獣肉を、生魚より塩干魚を、葉菜類より根菜類を可とする。

材料は水分が少ないものを可とする。馬鈴薯、里芋、小麦粉製品類のような澱粉質のものは腐敗しやすい。煮物よりも焼物を可とする。煮物は塩辛くするか、極めて甘くするか、甘辛くするかを可とする。

飯の出来上がりは「水分が少ないのが可」

弁当の防腐上注意すべき事項は以下である。

米麦飯は腐敗しやすい。混ぜ飯もまたそうである。

補給の精米は不洗胚芽米であるから洗米を必要としない。もし塵の混入などのため水洗を実施するときはなるべく炊事直前に水洗することを要する。

飯の出来上りはなるべく水分が少ないのを可とする。

合同炊事の後飯盒に分配するには左の注意を要する。

炊事の時期は炊事後2、30分放置し、十分水蒸気を発散し、あたたかみが去った時期に直ちに分配できるよう選定することを可とする。

飯盒はなるべく熱湯で洗浄し、十分乾燥させることを要する。

飯盒に収容するには軽く入れることを可とする。合同炊事に比べて飯盒炊事は腐敗し難い。殊に炊事後蓋を取ることなく、また箸をつけず携行するときは防腐上一層可である。

