中国の「ミスコン敗者」が受けた残酷すぎる仕打ち…負け組は侮蔑され、見捨てられる「中国社会の現実」

「一人勝ち」社会

中国は弱肉強食の世界であると述べた。まさに「勝てば官軍、負ければ匪賊」（成王敗寇（チェンワンバイコウ））で、その差は天と地のごとく――。

それは、中国政治を見たら一目瞭然だ。2010年代の初め、習近平国家副主席（当時）と薄熙来重慶市党委書記（同）が、中国の最高権力ポストである共産党総書記の座を争った。二人は共に父親が著名な元副首相（習仲勲氏と薄一波氏）で、幼なじみだった。年齢は薄氏のほうが4歳上で、幼少期には薄氏が兄貴分で習氏が弟分だった。

だが結果、勝者となったかつての弟分の習近平氏は、周知のように共産党・政府・軍の全権を握り、10年以上にわたって「絶対王朝」を築いている。一方、敗者となった薄氏は、2012年に失脚。翌年、無期懲役刑を受け、もはやその行方は杳として知れない。

政党で見ても、中国共産党が権力を独り占めにしている。ほかの八野党（中国国民党革命委員会・中国民主同盟・中国民主建国会・中国民主促進会・中国農工民主党・中国致公党・九三学社・台湾民主自治同盟）は、さながら党員数１億27万人（2024年末時点）の共産党という大魚に吸い付くプランクトンのようである。

その共産党内でも、権力を一身に集めているのが、習近平総書記である。「（習近平）総書記が言ったらそれで（議論は）おしまい」（総書記説了算（ゾンシュージーシュオラスアン））という隠語もあるほどだ。

このように、勝者と敗者の運命が大きく変わるのが、中国社会の特徴である。勝者はこの上なく称賛され、敗者は侮蔑されて見捨てられる。そして基本的に、敗者にセイフティネットは置かれない。

中国ミスコン残酷物語

私の強烈な体験を一つ述べよう。2010年秋、北京で日本の女性誌の中国語版版権業務を担当していた関係で、当時中国で最もメジャーだったミスコンテスト『中国女孩（チャイナガールズ）』の審査員を頼まれた。中国全土で10万人を超える若い女性が応募し、予選会を勝ち抜いた25人が決勝に進んだ。

決勝戦は、上海港に浮かぶイタリアの豪華客船「コスタ号」の船上で行われた。テレビ中継もされる中、彼女たちが水着姿、歌唱力、演技力などを約3時間にわたって競い、私たち7人の審査員で、1位（冠軍）、2位（亜軍）、3位（季軍）を選んだ。

驚いたのは、その後の展開だった。大会終了後に打ち上げを兼ねた晩さん会が、船上の高級イタリアンレストランを貸し切りにして行われた。中央に設置された大きな円卓に、主催者代表と私たち7人の審査員、それに入賞者3人の計十数人が着席した。高価なシャンパンやワインが次々に開けられ、愉快に談笑しながら豪華なイタリア料理に舌鼓を打った。

私はふと気になって、大会責任者の女性編集長に、「残りの22人の女性たちは？」と聞いてみた。すると編集長は、一瞬歪んだ表情を見せて、顎で指し示した。

そちらに目を向けると、何と彼女たちは、同じ部屋の片隅の地べたに、這いつくばるように座っていたのだ。部屋のライトは私たちのテーブルにしか当たっていなかったため、暗くて気づかなかった。

私は思わず席を立って、そちらへ行ってみた。すると全員が普段着で、ある女の子は泣きはらし、別の女の子は茫然自失の表情で窓外の漆黒の海辺を眺めていた。

彼女たちには、固いパン切れとペットボトルの水しか与えられていなかった。つい一時間ほど前まで、誰もが華やかな衣装に身を包んでスポットライトを浴びていたのに、まるでホームレスのようだ。

そこで私は、いったんテーブルへ戻り、ほとんど手がついていないホカホカのピザを彼女たちに届けてやろうとした。すると女性編集長が、私に向かって声を張り上げた。

「何をする気？ 負け犬を助けるのはやめてちょうだい。負け犬に同情なんて不要よ！」

「……」

「負け犬たちは、ああやって地獄に突き落とされるべきなのよ。惨めな思いをすれば、根性のあるコは、また這い上がってくる。弱い者は淘汰されて消えていく。それだけのことよ」

こうした会話の間も、勝ち組の3人の女の子は、素知らぬ顔でワインと料理に喜々としていた。

