¡Öµ¤µå¡×¤â¸¡±Ü¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÄÀäÂÐÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÉÔµö²Ä¡×¤Î´ð½à
¡Ö¾õ¶·Ë§¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢Ê¢¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÄÌ¿®¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÂ¤Î°¤¤¼Ô¤äÉÂ¿Í¤ÏÂùÎ®¤ÎÃæ¤ËÆÝ¤Þ¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡×
ºÇÁ°Àþ¡¢ÇúÃÆÅê²¼¡¢Ï¢Íí°÷¤Î»à¡¢¸¡±Ü¡Ä¡Ä²¿¤¬¼Ì¤µ¤ì¡¢²¿¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¿·´©¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢50ÅÀ°Ê¾å¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤«¤éÊ¼»Î¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï¾ì¡Ó¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢µ®»Ö½ÓÉ§¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ï½ñÀÒ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
Ï¢¹ç¹ñ·³¤Î¶õ½±¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¹â¼ÍË¤¤â±£¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÉÔµö²Ä¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤«¤é¤Ï¤º¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¿åÁÇ¥¬¥¹¤Ç¶õÃæÉâÍ·¤¹¤ëµ¤µå¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£1939Ç¯10·î4Æü¡¢ËèÆüÀïÃæ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¾å³¤ÇÉ¸¯·³Ä¾³íË¤Ê¼ÉôÂâ¤ÎÆÈÎ©µ¤µåÂèÆóÃæÂâ¤ÎÍÍ»Ò¤¬»£¤é¤ì¡¢¡ÖÉÔµö²Ä¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÃæÂâ¤Ï¿ÀµÈÉðµÈ¾¯º´¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¾å³¤ÅìÉô¤Ëµ¤µåÂâ¤¬½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌ»ÙÆáÊýÌÌ·³ÂèÆó·³¤Ç¤â¡¢ÆÈÎ©µ¤µåÂèÆó¡¢Âè»°ÃæÂâ¤¬ÁÈ¿¥¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÉÍý´±¤È¤·¤Æ¶á±Ò»ÕÃÄÄ¹¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µ¤µå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤éÆÈÎ©µ¤µåÂâ¤ÎÂ¸ºß¤â¡ÖÉÔµö²Ä¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ËèÆüÀïÃæ¼Ì¿¿¤Ç¤â¡¢1938Ç¯3·îÆîµþ¤ÎÏÂÊ¿ÌçÉÕ¶á¤ÇÆó¿Í¾è¤ê¤Î101¹æµ¤µå¤òÍÑ¤¤¤Æ¾ã³²Êª¤ò±Û¤¨¤ë·±ÎýÉ÷·Ê¤¬»£¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±Æ¤µ¤ì¤¿16Ëç¤Î¤¦¤Á¡¢·ÇºÜ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°ìËç¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î2¥õ·î¸å¤Ë¤â²ÚÃæ¤Î½ù½£Àï¤Ç¼ÂÀï¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Î¥â¥ó¥Ï¥ó»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¥½Ï¢·³¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤µå¤¬·âÄÆ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¸å¡¢µ¤µå¤Î¼Ì¿¿¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÉÔµö²Ä¡×¤Î´ð½à¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àï¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÄÊÑÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÉÔµö²Ä¡×¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ï¢¹ç¹ñ·³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±£ÊÃ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤·³»öÊ¼´ï¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£Î¦·³¡¢³¤·³¤È¤â¡¢¼«¤é¤Î·³»öÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæÀïÁè¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤Ç¡¢ÆÃÇÉ°÷¤Î¿ÍÀ¸¤ä»Å»ö¤«¤é¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½ñÀÒ¤Ë¤Ï50ÅÀ°Ê¾å¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ®»Ö½ÓÉ§¡Ê¤¤· ¤È¤·¤Ò¤³¡Ë
°ì¶å¸Þ¶åÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£¹ÅçÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²ÊÅìÍÎ»Ë³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø¸å´üÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£Åçº¬¸©Î©Âç³Ø¶µ¼ø¡¢¿ÀÆàÀîÂç³Ø¶µ¼ø¡¢µþÅÔÂç³Ø¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥àÀ¶¿´½÷»ÒÂç³Ø¹ñºÝÊ¸²½³ØÉô¾üÂ÷¶µ¼ø¡£µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¥¢¥¸¥¢»Ë¡¢Åì¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¸¦µæ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦É½¾ÝÊ¸²½¸¦µæ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥®¥ê¥¹Ï¢Ë®ÀêÎÎ·³¤È²¬»³¡Ù(ÆüËÜÊ¸¶µ½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢¡ØÄë¹ñÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¡Ù(Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò)¡¢¡Ø¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¼ýÍÆ½ê¡Ù(¹ñºÝ½ñ±¡)¡¢¡ØÆüÃæ´Ö³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀï¸å»Ë¡Ù¡ØËþ½§¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù(°Ê¾å¡¢µÈÀî¹°Ê¸´Û)¡¢¡ØÅì¥¢¥¸¥¢Î®¹Ô²Î¥¢¥ï¡¼¡Ù(´äÇÈ½ñÅ¹)¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡£
