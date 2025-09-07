なぜ、硫黄島は上陸禁止なのか、旧島民でさえ帰れないのか？「誰が」認めないのかという謎

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

帰れない理由

「なんでもっとマスメディアがね、しっかりね、伝えないのかと……」

山下賢二の息子、達美が語った一言が、私の胸を深く突いた。「伝えない側」の一人である私の決意は固まった。帰島問題に関する公文書を白日の下に晒す挑戦をしよう。

まず私は、報道の現状を改めて確認することにした。硫黄島民と子孫たちが島に帰れない理由について、メディアはどのように報じているのだろうか。2018年7月7日の産経新聞の記事「小笠原・硫黄島の元島民 複雑な思い」は、次のように報道した。

〈硫黄島は火山活動などを理由に「一般住民の帰還は困難」とされ、自衛隊の基地として利用されている〉

帰島不許可の理由として挙げられたのは、火山活動の危険性だ。他のメディアも同様の論調だ。共同通信も2023年5月8日の配信記事「墓参事業の拡充を」で、こう記している。

〈硫黄島は火山活動などの影響で定住困難とされ、帰島が認められていない〉

火山の島なのだから定住が困難なのは仕方がない──。そう読者に思わせる報道が画一的に行われている。これが報道の現状だ。

1984年、閉ざしたのは誰か

しかし、ここで注目すべきことがある。

“主語”をぼかしている点だ。誰が帰島を認めないのか。政府なのか、国や都なのか、硫黄島を行政区域とする小笠原村なのか。

調査を進めると、答えは、半世紀近く前の1984年6月1日付の毎日新聞の記事「硫黄島に帰れず 戦中疎開の島民 『定住困難』と審議会」に行き着いた。

〈首相の諮問機関である小笠原諸島振興審議会は三十一日、「硫黄島には一般住民の定住は困難である」との結論をまとめ、稲村国土庁長官に意見具申し、旧島民の永年にわたる帰島の願いは閉ざされた〉

この記事は明確に記している。島民の帰島を閉ざしたのは、首相の諮問機関だと。諮問とは「有識者や特定機関に意見を求めること」という意味だ。この小笠原諸島振興審議会は、国側が旧島民たちの帰島問題について意見を尋ねるために設置した組織だった。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

