「ヒカキンは商売センスも超一流」みそきんリアル店舗の《出店戦略》に飲食のプロも唸るワケ

「いま日本一予約が取れないラーメン屋」と言っても過言ではないかもしれない。今年8月7日、東京駅一番街地下1階「東京ラーメンストリート」に期間限定でオープンした「みそきん」が、出店から1ヵ月経った今なお、予約争奪戦の様相を呈している。

周知の通り、同店は人気YouTuber・ヒカキンが監修する味噌ラーメン店。そもそも、2023年5月に全国のセブン-イレブン店舗で『HIKAKIN PREMIUM カップ麺 みそきん濃厚味噌ラーメン』、通称“みそきん”が発売。

そのリアル店舗として今回、東京駅に出店する形となったわけだが、「ラーメン素人のYouTuberがやってる店でしょ」「興味本位の客しか来ない」というような風評を跳ね返すように、むしろ人気は過熱するばかりである。

この「みそきん」、飲食のプロたちはどう見ているのか――。思いがけず返ってきたのは「ヒカキンは商売センスも超一流」という答えだった。

逆転の発想「店を出す前にカップ麺を」

「まず前提として、カップ麺からリアル店舗へと誘導した『みそきん』の手法は、このSNS時代らしい上手な仕掛けだったと思います」

こう語るのは、国内外19ヵ国1万1000店舗以上の飲食店の経営に携わってきた、外食専門コンサルタントの永田雅乙氏だ。

「カップ麺の『みそきん』は'23年にセブン-イレブンで発売以降、即完売からの再販、また完売を何度も繰り返し、その度にYouTubeやSNSでバズり、累計販売数2000万食を突破する大ヒット商品となりました。

もちろん話題の中には、味を絶賛するプラスなものから、逆にイマイチと評するもの、あるいは転売ヤーによる買い占めに関する炎上事など様々でしたが、いずれにせよ、わずか2〜3年の間で“社会現象”的に『みそきん』を世間に広く示したわけです」

通常、コンビニなどでよく見かける、有名ラーメン店の味を再現したカップ麺の場合、当然のことながらリアル店舗が先あって、そこが行列ができるほど人気となってはじめて、カップ麺の商品化が行われる。

しかし、「みそきん」は違った。ヒカキンは「全国に店舗があるコンビニはインフルエンサーとの親和性が非常に高い」（永田氏）と分析したのだろう。安直にリアル店舗を出さず、いわば《基盤づくり》として、カップ麺にすることを優先したのである。

また、カップ麺の販売先として、数あるコンビニのうち、セブン-イレブンを選んだ点にも、ヒカキンの商売センスが光るという。

なぜセブンをパートナーに選んだのか

なぜ、「みそきん」のパートナーにセブン-イレブンが選ばれたのか。

ヒカキンはカップ麺に関して〈僕の下積み時代を支え続けてくれたのは、ラーメンでした。人生が変わるその日も、ラーメンを食べていました。そんな僕が考えた元気の出る一杯です。自分のラーメンを形にしたいという想いで、2023年5月に「みそきん」をカップ麺として発売しました〉とコメントしている。

この「自分のラーメンを形にしたい」という強いこだわりを体現できるのが、セブン-イレブンだけだったのではないか、と前出の永田氏は指摘する。

「セブンは、“金の”シリーズなどで知られる『セブンプレミアム』など、PB（プライベートブランド）商品の開発力やマーケティングに長けています。その中でも、カップ麺に関してはローソン、ファミリーマートなどと比べても非常にレベルが高いと言えます。

やはりその理由は、日清食品と共同開発しているということ。'12年に専売商品としてPB初のカップ麺『日清名店仕込み』シリーズを展開。『一風堂』や『すみれ』といった名店のカップ麺は今なお人気商品の一角です。

ヒカキンさんも、最もカップ麺化のノウハウを持っているセブン、そして日清食品とタッグを組むことが最適だと考えたはずです」

かくしてカップ麺の「みそきん」は、予想をはるかに上回る売り上げを記録したわけだが、ヒカキンの商売センスの高さはこれだけに留まらない。リアル店舗の「出店戦略」にも、飲食のプロが思わず唸る要素がいくつもあった。

「東京ラーメンストリート」は最適の舞台

「みそきん」のリアル店舗の出店先として選ばれた「東京ラーメンストリート」はどういう場所だろうか。

東京駅八重洲口側に立地する同施設は、東海旅客鉄道（JR東海）の関連会社である東京ステーション開発が一貫して運営している。コンセプトは「1週間通っても飽きない」――それゆえ、2009年の開業以来、今日に至るまでテナントの選別には、その時代ごとのラーメン業界の潮流が深く関係しているという。

たとえば、'09年の第1期には、つけ麺ブームの渦中にいた「六厘舎TOKYO」が選ばれている。以降、’10年頃の淡麗系ブームの折には「麺処 ほん田」（2011年、第3期）、'14年頃のベジタブルラーメンを提供する店が増加すると「ソラノイロ NIPPON」（'15年、第4期）が出店している。

「東京ラーメンストリート側は、その時々の話題のラーメン店を入れることで、集客力を高め、維持することを狙っています。一方、ヒカキンさん側としては、全国にファンがいるという点からも、彼らが来やすい“交通の要衝”がふさわしいと考えたはずです。

したがって今回の出店は、双方のニーズに合致したものと言えます。これはあくまで想像ですが、あえて常設にしなかったのは、今後、同じく交通の要衝である大阪など地方でも期間限定で出店する予定だからだと思います」（永田氏）

だが、「みそきん」のリアル店舗において1点、不可解な点がある。それは「完全予約制」ということだ。「行列が迷惑になる」といった施設の関係というわけでもなさそうで、実際、同じ東京ラーメンストリートにある、前述した人気の六厘舎は、常に長い行列をつくっている。

なぜヒカキンは意図的に完全予約制を採用したのか。つづく【後編記事】『「ヒカキンのみそきん」なぜ好感度が高いのか…YouTuberプロデュースの飲食店が“次々とコケる”根本的な原因』で詳しく解説する。

