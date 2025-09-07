北朝鮮海軍の最新鋭駆逐艦2隻が、今年4月と5月に進水式を行ったにもかかわらず、いずれも外洋に出航せず、数か月間ドックに停泊したままであることがわかった。商業衛星を使用して北朝鮮の主要施設についての画像解析を専門に行う米国のシンクタンク「38ノース」が報告した。

この2隻は、4月25日に進水式が行われた「崔賢（チェ・ヒョン）号」と、5月21日に進水式を行った「姜健（カン・ゴン）号」。いずれも金正恩・朝鮮労働党総書記が進水式に出席し、北朝鮮メディアは「海軍の主力艦」として大々的に報道していた。

しかし、衛星画像による追跡調査では、崔賢号は南浦港のドックに、姜健号は清津港にそれぞれ停泊したままで、軍事訓練や外洋への出航の形跡は確認されていない。

特に姜健号は、5月21日の清津造船所での進水時に艦尾から滑り出し、姿勢を崩して横転する事故を起こしていた。その様子は世界中で報道され、金正恩総書記が激怒したと伝えられた。同艦はその後、新浦港で修理された後、清津港に移された。

「38ノース」は、「北朝鮮メディアが両艦の出港を報じているにもかかわらず、衛星画像では動きが確認できないことから、両艦に重大な技術的欠陥がある可能性が高い」と指摘している。

北朝鮮は近年、海軍力の強化をアピールしているが、進水式後に外洋に出られない軍艦が複数存在するということは、艦艇の推進系統や電力供給、航行制御システムなどの信頼性に課題があるとみられる。特に、進水後に長期間稼働できない状態が続くことは、設計段階での不備や部品の品質・試験体制の不十分さを示唆しているといえよう。