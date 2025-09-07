雨の日も風の日も、ただひたすら右手のハンドルを回し、先を目指してバイクを走らせた彼女のゴールはどこにあったのか。「りある＠原付で日本一周24歳」のアカウント名でインスタグラムやTikTokなど、インフルエンサーとして合計1万人以上のフォロワーを持つ勝村悠里さん（25）。

【写真】〈原付で日本一周に挑戦〉降雨でビショビショになった日、道の外に転倒した日…アクシデントを乗り越えた旅の記録

横浜国立大学を卒業後、大企業に就職するも、わずか1年で退職。安定した生活を手放した彼女は当時24歳だった2024年の秋、原付で日本一周の旅に出た。いまどきの“普通の女子”だった彼女が旅をスタートするきっかけは意外な理由からだった──。旅の途中で起きた事故やアクシデントなど、濃密な3カ月間を語った。【前後編の前編】

国立大学を卒業後、ウェブマーケティングのコンサルティング会社に就職し、営業の仕事をしていた勝村さん。社員数約3000人の大企業で、社会人生活をスタートさせた。

「ベンチャー企業の社風に魅力を感じて入社しました。最初は『これから社会人だ』と、ワクワクしていて仕事も楽しかったんです。

でも、ずっと会社員として働き続けるビジョンが見えなくなっていき、ここにい続けることが理想の自分に繋がっていないように思えて……。だんだんと人生の舵を自分で握っていないような感覚になったんです」

思い悩む彼女は沖縄旅行へ飛んだ──。そこで目にしたのは、それまでの価値観を変える光景だった。

「アクティビティに参加したら、そこを運営している人たちがとても楽しそうに笑顔で働いていたんです。私は子どもの頃からずっと勉強をしてきて、“ホワイトカラーの仕事が正義”みたいな偏った思いがあったんですが、そうじゃないと気づかされました。『1度きりの人生だから私も挑戦したい』と、思い切って仕事を辞める決心をしました」

わずか1年という社会人生活に終止符を打ち、インフルエンサーとして日本一周を目指そうと考えた理由は何だったのだろうか。

「実は就職をする前から、世界一周に興味がありました。好奇心で知らないことをなくしたくて、全部自分の目で見たいと思ったんです。世界一周がしたいから、旅をしながら働きたいと考えていたのですが、どうすればいいのかずっと分からなかったんです。

そんなときにSNSで発信をしながら、フォロワーをつけて旅をしている方がたくさんいたので、私もやってみようと思いSNSのアカウント（インスタグラム、TikTokなど）を立ち上げました。世界一周に行く前に、まず日本一周で『旅をしながら働く』ということはどういうことなのか、という経験してみたいと考えました」

カスタイマイズは一切なし 通学時の“原付”で日本一周を計画

世界一周を目標に、インフルエンサーとして資金を貯める方法をリサーチするために日本一周をスタート。旅の“足”として選択したのは原付スクーターだった。

「使っている『ヤマハ ビーノ』は、私が大学時代に通学で使用していた中古品。旅系の配信者となったときに、何か人と違うことをしないといけないと思い……たまたま原付を持っていたので、それを活用しようという軽いノリでした（笑）。旅に向けてカスタマイズもしませんでしたし、購入したのは新品のヘルメットと9000円した熊撃退のスプレーぐらい。当時の貯金も約10万円だったと思います」

思いついたら即行動するという勝村さん。2024年8月のプレ走行を経て、たった3日分の着替えに洗面用具とパソコン、撮影用の三脚を準備。排気量50ccの“パートナー”に夢を乗せ、9月に日本橋からスタートした。

「埼玉県、群馬県、新潟県へと北上し、移動は運転のしやすい日中を選んで走行していました。カンカン照りの晴天の日には日焼けして、降雨のときは顔がビショビショに濡れて、自然を肌で感じながら童心に戻ったような気持ちでした。

『原付で日本一周』というプラカードを首に掲げていたのですが、最初はそれも恥ずかしくて、人に話しかけることもできませんでした」

恥ずかしさを感じながら旅を進める勝村さんだったが、都心を離れるにつれて、いつしか羞恥心も忘れていったという。女ひとり旅のスタート前、唯一交わした両親との約束は“野宿をしない”ことだった。

「泊まるところに関しては、毎回ホテルに宿泊するとお金がかかるので、前職の経験を活かして、『PRをする代わりに泊めてもらえませんか？』と、事前に電話の交渉をして、OKしてもらったところに泊まっていました。

1日で進める距離を計算して、電話するのですが、近すぎてもダメなんですけど100キロ以上先の場所もあったりして試行錯誤していました。もちろん断られることも多く、困ったときは旅で知り合った方のお家に宿泊させてもらったり、あとはサブスクリプション型の旅行サービス（一定の月額料金を支払って空き家やシェアハウス、ホテルなど利用できる）や、スポンサーになってもらった企業に何泊か宿泊費を出していただきながら 、出費を抑えて過ごしていました」

宿泊代よりも大きな負担となったのが、食費。しかし、勝村さんは意外な方法で補填していた。

「旅のなかでの出費は、食費が出費として一番かかっていたんですが、行く先々で出会った方々にご馳走になる機会もありました。あと、実は旅中に営業の業務委託の仕事をしていて、週3回午前中だけは働いていたんです。

ですので、旅をしていても、だいたい月7〜8万円程度の収入はありました。原付は燃費がよくて500円ぐらいで100キロ程度走ってくれる ので、ガソリン代もそこまでかかりませんでした。旅費は練習時期から含めて、全部で30万円くらいでした」

蜂がヘルメット内に侵入 パニックで原付ごと転倒

旅は新潟を抜け、山形県、秋田県、青森県へ。様々な人と出会って親交を深めてきた中で、印象に残っている人や場所を教えてくれた。

「秋田県湯沢市にある川原毛地獄（かわらげじごく）。周りは緑に囲まれているんですが、今も火山ガスが噴出し草木も生えず、まさに地獄のような荒涼とした景色が広がって、それがとても幻想的で夕陽もとてもきれいでした。景色をメインにして旅をしていたので、本当におすすめの絶景です」

順調に旅をしていた勝村さんだったが、青森ではアクシデントに見舞われる恐怖体験に遭遇。そのときは“死”が、頭をよぎったという。

「青森県の国道を走っていたら突然、ヘルメットの中にハチが飛び込んで来たんです。パニックになってしまい、ヘルメットを取ろうとしてしまったら前が見えなくなってしまい、そのスピードの勢いで、原付ごと転倒して一回転して道の外に放り出されました。一部始終を目撃していた方が急いで救急車を呼んでくれて、病院に搬送されたんです。

でも本当に幸運なことに、フワフワの草むらの上に落ちたので、奇跡的に擦り傷程度のケガですみました。それから、ハチにも刺されていませんでした。原付もフロント部分に少し傷がついただけだったので、その日のうちに再出発しました。

草むらのすぐ隣は海沿いの崖などもあったので、もしそこだったら……と考えると恐怖で、改めて安全運転は大事だと思いました」

本州最北端の青森で折り返し、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県を通り、11月 に約3カ月かけて日本橋に到着。走行距離約4300キロ、紆余曲折あったものの無事に東日本（北海道を除く）を制覇。旅系インフルエンサーとして充実した日々を送り、すぐに西日本の旅へ向かうと思われたが「冬の原付旅は寒い、危険、辛い」とのことで春まで休止を宣言。

だが、SNSは更新されぬまま今年7月、5カ月ぶりの投稿で彼女は『旅やめます』と、原付日本一周を辞めることを突然発表したのだった。

後編では、旅を途中で辞めた理由や旅の中でわかった本当の自分、現在の状況とこれからの夢を明かしている。

（後編につづく）

撮影／岩松喜平