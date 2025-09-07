トヨタ「新ヴォクシー」発売！ 上下2段メッキの“光るグリル”＆めちゃ青く照らす「インテリアイルミ」がカッコいい！ 家族向けミニバンにお似合いの「斬新カスタム」とは！

家族向けミニバンにお似合いの「斬新カスタム」がスゴい！

トヨタ「ヴォクシー」が一部改良し、2025年9月2日に発売されました。

ヴォクシーはファミリー層に支持されるミドルサイズミニバンです。

今回は、主に装備の見直しとボディカラーの変更が実施されました。

「ヴォクシー」の光るカスタムパーツがカッコいい

ヴォクシーは、2001年11月に兄弟車「ノア」とともに「タウンエースノア」「ライトエースノア」の後継として誕生。

扱いやすいボディサイズに両側スライドドアと3列シートによる優れた実用性に加え、従来の商用車ベースのFRプラットフォームから乗用車向けのFFプラットフォームへ刷新したことで、低床化による広い居住空間を実現しました。

以来、ミニバン市場で最も競争の激しいミドルサイズクラスにおいて、ノアと共に常に販売台数トップクラスを維持する絶大な人気を誇っています。

親しみやすいデザインのノアに対し、ヴォクシーは2段構成のヘッドライトやクリアテールランプなどを採用し、精悍でスタイリッシュな個性が与えられているのが特徴です。

2022年1月に発売された現行の4代目モデルは、「TNGA」プラットフォームの採用で基本性能を飛躍的に高めるとともに、先進運転支援システム「トヨタセーフティセンス」の機能も熟成させ、安全性を一層強化しています。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895-1925mm、ホイールベースは2850mmと、全幅を拡大して全モデルが3ナンバーサイズとなりました。

パワートレインには1.8リッターガソリンハイブリッドと2リッターガソリンエンジンが設定され、いずれもCVTが組み合わされます。駆動方式はFFを基本としながら、両方のパワートレインに4WDが用意されています。

今回の一部改良では、利便性を高めるため、ETC2.0ユニットとバックガイドモニターが標準装備化されたほか、上級グレード「S-Z」ではディスプレイオーディオPlusも標準となり、装備の充実が図られました。

また、これまでセットオプションの一部だったデジタルインナーミラーやブラインドスポットモニターが単独で選択可能となり、ユーザーのニーズに合わせた柔軟なカスタマイズができるようになっています。

さらに、車内のコンセントを車外でも活用しやすくする給電アタッチメントが新たに設定され、アウトドアなどでの利便性が向上しました。

ボディカラーは、「プラチナホワイトパールマイカ」「メタルストリームメタリック」「アティチュードブラックマイカ」「グリッターブラックガラスフレーク」の4色が用意されます。

ラインナップは、ベーシックな「S-G」と上級の「S-Z」の2グレード構成で、乗車定員はS-Gが7人乗りと8人乗り、S-Zは7人乗りです。

改良後のヴォクシーの価格（消費税込）は、381万5900円から421万9600円に設定されます。

そんなヴォクシーには、さまざまなアクセサリーが用意されており、個性的な仕様にカスタムすることが可能です。

「モデリスタ」ブランドでは、「Sharp×VALOUR」をデザインコンセプトとしたエアロパーツを設定。

「MODELLISTAエアロパーツセット」は、「フロントスポイラー」「サイドスカート」「リヤスカート」に加え、横一文字にLEDが光る「シグニチャーイルミグリル」「イルミルーフスポイラー」の5点をセットにしたもので、迫力のあるエクステリアを実現します（フロントスポイラー・サイドスカート・リヤスカートの3点セットも設定）。

一部のエアロパーツはノアと共通ですが、ヴォクシー専用としてラインナップされるシグネチャーイルミグリルは、ブラックアウトのなかに上下2段のメッキ加飾を施し、ブルーに光るイルミネーションとともに、先進的で力強いフロントフェイスを実現します。

インテリアでも光るアイテムが純正アクセサリーとして用意されています。

「インテリアイルミネーション」はドアオープン時に間接照明でブルーの光が足元を照らし、ドアクローズ後は一定の時間経過後に徐々に消灯。夜間のドライブで車内を彩ります。

なお、走行中は減光点灯し、スイッチのON／OFF操作で点灯・消灯が可能です。

ほかにも、ドアを開けたときにドアトリムの下部から車名ロゴのグラフィックを路面に照射する「プロジェクションイルミネーション」（純正アクセサリー）や、ドア下部の地面をライン状に照らし、光で出迎える「サイドウェルカムイルミ」（モデリスタ）など、さまざまなイルミネーションの演出が楽しめます。