新「国道1号バイパス」に反響多数！ 「めっちゃ便利になった！」など称賛の声多数！ 「栗東水口道路I」「大津能登川長浜線」に寄せられた意見とは

新たに開通した国道1号バイパスに反響多数！

滋賀県で整備が進められてきた主要地方道「栗東水口道路I（1）」と「大津能登川長浜線」が、2025年8月23日に新たに開通しました。

国土交通省はこの開通により、地域交通の改善と経済活動への波及効果を見込んでいます。

開通したバイパスに対し、SNSを中心に多くの反響の声が寄せられています。

「栗東水口道路I」と「大津能登川長浜線」の様子（画像：国土交通省）

栗東水口道路I（1）と大津能登川長浜線は、湖南市石部から草津市馬場町までを結ぶ総延長約7.3kmのバイパス道路です。

これまでに、東側の栗東水口道路I（湖南市石部〜栗東市小野区間）が2016年3月、西側の大津能登川長浜線（草津市山寺町〜馬場町区間）が2025年3月に供用開始されていました。

今回新たに供用されたのは、その間に位置する栗東市小野〜草津市山寺町の約2.9kmの区間。ここが開通することによって、分断されていた路線がつながり、東西の往来がスムーズになりました。

ここが開通する前、バイパスと並行する国道1号は、慢性的な交通混雑が大きな課題となっていました。

特に大路三丁目交差点では交通容量を大きく超える車両が流入し、ラッシュ時には交通量が設計値の約1.3倍に達していたとのことです。

その結果、朝夕を中心に深刻な渋滞が発生し、平均車速が20km／h程度まで低下する場面も多く見られました。

今回のバイパス完成により、国道1号の交通量が分散され、地域全体の移動効率が改善すると期待されています。

大津・湖南・甲賀エリアへのアクセス性が高まることで、通勤や物流の時間短縮に寄与し、周辺で拡大している工場や物流拠点の稼働を後押しする効果も見込まれています。

さらに、滋賀県内の製造品出荷額は上昇基調にあり、交通インフラ整備はさらなる経済成長の基盤になるでしょう。

大津能登川長浜線は草津田上ICで新名神高速道路と直結し、栗東水口道路Iは栗東湖南ICから名神高速へ接続しています。これにより、県内だけでなく東西を走る高速道路ネットワークとの連携もスムーズになりました。物流や観光にとっても大きなメリットとなります。

新たに開業した国道1号バイパスについて、SNSを中心に反響の声が多く寄せられています。

「高速のICまでダイレクトにアクセスできるのはかなり助かる！」「県内の東西移動がめっちゃ便利になった」など、新バイパスの利便性を称賛するコメントが多く寄せられています。

中には「前のクルマが遅いと後ろが詰まってしまう」「早く4車線化して欲しい！」と言った、暫定2車線を解消して欲しいという意見もいくつか見られています。

今回の開通区間は暫定2車線での供用ですが、将来的には4車線に拡張できるように用地が確保されています。具体的な拡幅時期は未定ながら、交通量の推移や地域ニーズに応じて整備が進められる可能性があります。

分断区間の解消によって完成形に近づいた栗東水口道路I・大津能登川長浜線。今後の利用状況や追加整備にも注目が集まりそうです。