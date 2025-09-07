大久保佳代子54歳、同窓会の「一軍男子」のボディタッチで気づいた恋愛観の思わぬ変化

性に積極的なキャラクターがお茶の間に浸透しているお笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子さん。知性のある語り口とさまざまな“ダメ男”に翻弄されてきた経験から繰り出される恋愛に対する率直で的確な発言が、幅広い年代の女性から共感を呼んでいる。

そんな大久保さんが、『POPEYE』『Tarzan』で12年以上にわたり連載してきた120本以上のエッセイをまとめたのが『パジャマあるよと言われても』（マガジンハウス）だ。

現在54歳の大久保さんが、40代から50代にかけて、何気ない日常の中で感じた、心と体、人間関係の変化に対する本音を綴った本書から、「40代と50代における恋愛観の変化」について明かしているエピソードを抜粋してお届けする。

※本記事は同書の内容を著者の許可のもと一部抜粋・再構成したものです。

最後の恋は46歳。旅行中に「日給」を要求された

「ビジネスキスでもキスとは心の安定剤」「二十五代目でもいいからEXILE絡みに抱かれたい！」「モンモンのメス狼が仕掛ける、手巻き寿司パーティーという罠」――40代前半に書いた自分の連載のタイトルを振り返ると、頭の中が男・恋愛・性欲でパンパン状態だったんだな。飛行機に持ち込んだポテトチップスみたいに。

読み返すと、我ながらポップで笑える下ネタがある一方、湿度高めで己ですら不快感を覚えるものもちらほら。まだまだ性欲モリモリな上に40代の焦りが背中を押し、目に入る男性すべてをターゲットにしてハンター並みに動いていた時期だったんでしょう。

恋愛は、46歳での別れを最後にすっかりご無沙汰。最後の彼は、仕事で忙しい私の代わりに、まだ小さかった愛犬パコ美の面倒をよくみてくれて。子犬の頃、やたらとドッグランに連れて行かれ、そのおかげでパコ美は病院のお世話にほぼなることがない健康体に育ち、アメフト選手を思わせる筋肉質の豊満ワガママボデイに。そこに関しては本当に感謝。

いわゆるダメンズだったけど、最後に「結婚してもいいかな」と思った人で。100万円近くを貸してあげていたのに、まさかの「あなたに合わせるのはきつい。もう限界だ」と一方的にふられてしまった。確かに、北海道旅行をした時も。私のスケジュールに合わせてもらったので、旅行代金は私持ち。さらに、彼の仕事を休ませてしまったので、「仕事、都合つけてくれてありがとね」と言うと、「2日間休むから、その分の日給もらえる？」と手を差し出され。純粋な曇り一つないまっすぐな目に恐怖さえ覚えた。

クソ、マジクソ男だったけど、恋愛のキュンキュン＆ヒリヒリ感は存分に味わわせてもらえたからいいの。それ以降、恋愛はしていない。腹筋などの筋肉と同じで恋愛筋も鍛えないでいると、すっかり衰えてしまう。いざ「恋愛しよう」と思っていてもなかなか動けない。なんなら動き方さえ分からなくなってしまう。

同窓会で“一軍男子”のボディタッチに…

ここ最近のパターンは、頭の中で「素敵だな。付き合ったら楽しそうだな」と思える人に出会うと、勝手に付き合った場合を想像してときめく。「話題の映画を観て、あそこの焼き鳥を食べて、我が家へ来てお酒飲んで、パコ美をケージに押し込んで……」とただただ妄想するだけ。

表面上は「もし相手が強引に来てくれたら、お試しで付き合ってみてもいいけどね……」という謎の上からのスタンスを取りつつ。結果、強引に来てくれるはずもなく、その男性には彼女がいたり恋愛対象が女性ではなかったり。見事な独り相撲をして、少しだけ傷ついて。

いや、独り相撲でない時もあったな。今年、実家へ帰省した際、少人数の同窓会があり参加。すると高校生の時、一軍に属していた男子たちが、なぜか私の近くに座りちやほやしてきて。当時、私のことを「カバ」だの「ブス」だの悪口を言っていたのに。「やっぱり芸能人は違うよね」とか「昔から、面白かったし」とやたらと媚び感満載で話しかけてきて。気持ち良さ半分、ムカつき半分。そんな中、J君が私の横に。

J君、学生時代はやんちゃなタイプで決してイケメンではないがモテていた。今は、会社経営をしていて、見た目は柄本佑さんをホットサンドメーカーで挟んだ感じの仕上がり。色気あるイケおじで悪くない。ただ記憶が確かなら、学生時代に口をきいたことはない。なのにJ君、かなりの至近距離で「飲んだらどうなるの？」とか「結婚したいと思わないの？」と。同級生の思い出話というより男女の湿った会話をしようとしてきて。正直、悪い気はしない。カサカサの踵（かかと）が若干、潤ってきたような感覚も。

そんなウェットなトークをしていると、J君の右手が私の背中を触るように。初めは「ポンポン」と軽く叩く感じが、徐々に「べローン」と撫で繰り回す感じに。この時、「なんか嫌」と。明らかにオスを感じる手のひらに嫌悪感を覚えてしまったのだ。

「50代の発情期」を見逃さないで

以前の、40代の私だったら、そのテストステロンたっぷりの感触が嬉しくてたまらなかっただろうに。なんなら、自らグリグリと背中を押しつけていっていたのに。54歳の今、受けつけなくなっているなんて我ながらショック。メスとしての感性が鈍りまくってしまったのだ。

もう恋愛はしないのかな。恋愛は、気力や体力を要し、自分の時間を犠牲にしなければいけないこともある。年齢的に気力体力は明らかに落ちているし、自由な自分の時間を奪われるのはとても嫌。このまま、誰にも愛されず生きていくしかないのかも。

昔、テリー伊藤さんに「今まで好き勝手自由に生きてきたんだから孤独死だって受け入れないとダメだ！ バカヤロー！」と話の流れは忘れたけど、おもくそキレられたことが。確かに今まで自分のことだけ考えて生きてきた。この先、もろもろの機能が衰えていく。いつ不自由になってもおかしくない年齢の女、誰がパートナーになってくれるのだろうか？ 虫が良すぎる。

もう恋愛なんてしない。男がいなくても、数人の女友達がいてお金の余裕が少しあればそれなりに生きていけるはず。と言いたいところだけど、たまに、年に3回、いや年に6回くらい、無性に男性と触れ合いたい欲求がムキムキと。ハグされたい、キスしたい、イチャこりたい。「女の性欲、灰になるまで」と聞いたことがあるけど、そうだったらマジしんどいな。

ただ、40代の頃の飛行機のポテトチップスほどパンパンではないし、すぐに萎ぼんでしまう。傍から見ると見逃してしまいがちな50代の発情期。いつもよりチークを濃くしますので、私の発情期、見逃さないでもらえたらありがたい。

◇関連記事【大久保佳代子が50代で実感、「親の介護」まで支えてくれる「女友達」の存在のありがたみ】では、大久保さんが「女友達との距離感」について改めて考えたエピソードを伝えている。

