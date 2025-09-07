「私、ママを守る！」小2の娘の感動的な言葉が母の心をざわつかせた理由

【スナック千代子へいらっしゃい #124 私の守護天使】

子育てには苦労がつきものですが、その苦労が吹き飛ぶような瞬間が訪れることもあるのではないでしょうか。例えば、日常の何気ないやりとりのなかで、子どもから言われた言葉で心があたたかくなったり、元気が出たり。

実際、0歳から大学生までの子どもを持つ男女500名を対象にしたアンケート調査（※）によると、子どもの言葉に救われた親は8割以上いるそう。どんな言葉が心に響いたのかという質問に対しては、以下のような回答が。

「ママは僕の宝もの」（大阪府・34歳・女性）

「お母さんのご飯が一番おいしい」（滋賀県・41歳・女性）

「『お父さんおかえりなさい』と玄関まで飛んできたとき」（東京都・61歳・男性）

2児の母でイラストーレーターの横峰沙弥香さんも先日、小学2年生の娘さんの母親思いな言葉に感動したそう。ただ、その言葉にちょっと複雑な思いも抱いたそうで……。

横峰さんが子育ての切なさを、架空のスナック「スナック千代子」のピスタ千代子ママとしてつぶやく 4コマ漫画連載「スナック千代子へいらっしゃい」（毎月第1・3日曜日に配信）。今回は、そのときのエピソードをマンガとともに綴ってもらいました。

※株式会社スタジオアリスの「子どもにありがとうと感じる瞬間調査」。調査実施日：2023年4月7日〜10日。

私、バカにされてるの？ 娘に聞いてみると…

いつも私に対して塩対応をとりがちな小学2年生の娘のゆめこ（愛称）ですが、その実、情に厚い一面もあり思わぬタイミングで愛情を感じたりします。ナチュラルに翻弄してくるその温度差ある対応がたまらず、すっかり娘に沼っているわたくし。この子は将来すごくモテる人になるかもしれないと思ったり。

そんなゆめこが先日、突然思い詰めた顔をして話しかけてきたことがありました。

聞けば「私はあなたを守りたい」などと言いますので、これは久しぶりの愛情ターンだと期待して、詳細を聞くためにいそいそとハイボールを準備。

すると「ママはよくバカにされるからゆるせない」「だから私はあなたを守る」「ママは世界一カッコよくて美人だって言ってやるんだ！」なんて嬉しい言葉のオンパレードです。世界一美しくカッコいいだなんて……我が子からそんな言葉が聞けることってあるんですね。なんだかんだゆめこは私のことが大好きなのだと実感し、喜びで心が震えます。

だけど、その喜びの裏で何かが引っかかる……そう、バカにしてるの誰なん？

必死で記憶を引っ掻き回し、地引網よろしく過去の出来事を引き上げては精査。あれでもないこれでもない……そもそも人と話す機会なんてろくにないから思い当たる節がない。となると、私の知らないところでゆめこは私の悪口を聞かされているのだろうか。

おそるおそるゆめこ本人に尋ねてみると、ロブロックス（オンラインゲーム）で使用している私のキャラクターのスキンを見た友達から「ダサい」と言われたのだそうで、なんだそんなことかとホッとするやら、ゲーマーとしてのプライドが傷つくやら……。そうか、私のスキン、若い子の感覚ではダサいんだ。

まだまだ先が長い子どもとの生活、これから先どんな打撃が待っているんだろうと若干怖くなった41歳。

