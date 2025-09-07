インティミッシミのシルクで叶える♡夏のランジェリーライクな装い

イタリア発のランジェリーブランドIntimissimi（インティミッシミ）が、この夏提案するのは“ランジェリーライク”なデイウェアスタイル。上質なシルクが持つ軽やかさと自然な光沢感を活かし、日常に溶け込む洗練の着こなしを提案しています。革新的にAIモデルを起用したビジュアルでは、都会的なレイヤードやリラックス感あるパジャマ風のコーディネートも披露。女性らしさと快適さを兼ね備えたスタイルに注目♡

都会に映えるランジェリーライクな装い

シルクキャミソールにオーバーサイズのシャツを合わせた抜け感のあるスタイルや、レースシルクドレスとシルクシャツを重ねたワンマイルウェア風の着こなしは、都会でのデイリースタイルにぴったり。

自然な光沢を放つシルクは、シンプルながら華やかさを添え、日常のファッションを格上げしてくれます。

DIOR新作「ディオール ヴォヤージュ」♡エレガンス漂う最新コレクションバッグ

夏に嬉しいシルク素材の快適さ

Intimissimiのシルクコレクションは、なめらかな肌ざわりに加え、吸湿性・通気性に優れているのが特徴。

暑い夏でも肌にやさしく快適に過ごせるため、リラックスタイムからお出かけまでシームレスに楽しめます。世代を超えて愛されるタイムレスな魅力は、日常にエレガントな彩りを与えてくれます。

AIモデルで描く革新的なスタイル提案

ブランド初の試みとして、今回のビジュアルにはAIモデルを起用。街並みに自然に溶け込むシーンや、自由なスタイリングをリアルに表現しました。

新しいアプローチによって、より身近に感じられるスタイル提案となり、女性たちが日常に取り入れやすい“ランジェリーライク”を体現しています。

シルクで叶えるエレガントな夏の毎日

インティミッシミのシルクコレクションは、上質な素材と洗練されたデザインを融合させた特別なライン。軽やかで肌に心地よいシルクは、日常を贅沢に彩り、気分まで華やかにしてくれます。

AIモデルを用いた新しい提案も話題を集め、トレンドに敏感な女性にぴったり。この夏は、インティミッシミのシルクで、あなたの日常にエレガンスをひとさじ加えてみませんか？