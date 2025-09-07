女子プロが使っているシャフトのトレンドは？鹿又芳典が解説
10メーカーのツアー担当者が語る女子プロギアのトレンドは？ 今年も鹿又が女子ツアーのクラブ事情を調査！
ツアー担当者に取材をすると女子プロの好みが「男前」になっていた!?
女子は「NS」が6割以上！スチールシャフトは80g台が多くドイバーは「B＋」が高評価
鹿又 女子ツアーのスチールシャフト事情は？
常山 80ｇ台のシャフトを使う選手が多いですね。
鹿又 モデル別の使用率は？
常山 日本シャフトを使う選手のうち約６割が「N・S・PRO」か「Neo」。「モーダス」と「ゼロス」が約２割ずつです。
鹿又 最近は日本シャフトのカーボンシャフトを使う選手も活躍していますね。
常山 開幕戦では５人使っています。佐久間朱莉プロは「レジオフォーミュラB＋」で初優勝を飾りました。
「GC」を使っている選手が多いが竹田麗央の影響か!?元調子系が増えてきた
鹿又 グラファイトデザインは男子プロの印象が強いですが、女子プロにはどのモデルが人気ですか？
大石 使用者が多いのは「GC」ですが、今年は元調子の「VF」や「UB」を使う選手も増えました。
鹿又 なぜ、元調子が好まれるように？
大石 竹田麗央プロが「UB」で大活躍しましたし、全体的にスイングが力強くなって、自分でボールをつかまえられる選手が増えたからだと思います。
女子は「ベンタス」より「NX」ハイブリッドでもフジクラ旋風！
鹿又 ドライバーでは圧倒的な使用率のフジクラですが、これはハイブリッド用ですか？
近藤 はい。４月に発売された「ベンタスHB」と「スピーダーNXHB」です。
鹿又 現行モデルの「MCH」との違いは？
近藤 「MCH」同様のやさしさがありつつ、球がつかまりすぎないことで使用者が増えています。
鹿又 女子だと「ベンタスHB」より「スピーダーNXHB」ですか？
近藤 はい。ドライバーと同じく「スピーダーNX」が好まれます。
ディアマナ3兄弟のなかでは1番クセがない「BB」が人気！
鹿又 今年は「ディアマナ」が赤・青・白とそろいましたが、人気があるのはどれですか？
三好 青の「BB」ですね。もっともクセがないので、どんなスイングタイプでも使えます。昨年３勝した桑木志帆プロらが使ってくれています。
鹿又 ドライバーだと50ｇ台を使う選手が多いですか？
三好 そうですね。女子はドライバーも３番ウッドも50ｇ台にして、５番ウッドから少し重くする選手が多いです。
いかがでしたか。女子プロが選ぶ最新のクラブをぜひ参考にしてください！
リポーター＝鹿又芳典
●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。
構成＝野中真一
写真＝田中宏幸
協力＝パナソニックオープンレディース