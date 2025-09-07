女子プロが使っているシャフトのトレンドは？鹿又芳典が解説

10メーカーのツアー担当者が語る女子プロギアのトレンドは？ 今年も鹿又が女子ツアーのクラブ事情を調査！

ツアー担当者に取材をすると女子プロの好みが「男前」になっていた!?

女子は「NS」が6割以上！スチールシャフトは80g台が多くドイバーは「B＋」が高評価

「モーダス」の使用選手は2割くらいです

日本シャフト 常山洋佑さん

鹿又 女子ツアーのスチールシャフト事情は？

常山 80ｇ台のシャフトを使う選手が多いですね。

鹿又 モデル別の使用率は？

常山 日本シャフトを使う選手のうち約６割が「N・S・PRO」か「Neo」。「モーダス」と「ゼロス」が約２割ずつです。

鹿又 最近は日本シャフトのカーボンシャフトを使う選手も活躍していますね。

常山 開幕戦では５人使っています。佐久間朱莉プロは「レジオフォーミュラB＋」で初優勝を飾りました。

佐久間朱莉がこのシャフトで優勝

佐久間朱莉は昨年の夏から、ドライバーは「レジオフォーミュラ B＋」を使用

「GC」を使っている選手が多いが竹田麗央の影響か!?元調子系が増えてきた

女子ツアーの使用率も徐々に上がっています

グラファイトデザイン 大石光平さん

鹿又 グラファイトデザインは男子プロの印象が強いですが、女子プロにはどのモデルが人気ですか？

大石 使用者が多いのは「GC」ですが、今年は元調子の「VF」や「UB」を使う選手も増えました。

鹿又 なぜ、元調子が好まれるように？

大石 竹田麗央プロが「UB」で大活躍しましたし、全体的にスイングが力強くなって、自分でボールをつかまえられる選手が増えたからだと思います。

今季、プロ15年目で初優勝した工藤遥加も元調子系の「VF」を使っている

女子は「ベンタス」より「NX」ハイブリッドでもフジクラ旋風！

「スピーダーNX HB」は50g台から90ｇ台まで重量バリエーションが豊富

鹿又 ドライバーでは圧倒的な使用率のフジクラですが、これはハイブリッド用ですか？

近藤 はい。４月に発売された「ベンタスHB」と「スピーダーNXHB」です。

鹿又 現行モデルの「MCH」との違いは？

近藤 「MCH」同様のやさしさがありつつ、球がつかまりすぎないことで使用者が増えています。

鹿又 女子だと「ベンタスHB」より「スピーダーNXHB」ですか？

近藤 はい。ドライバーと同じく「スピーダーNX」が好まれます。

「MCH」より球がつかまりすぎないのが人気の理由ですね

藤倉シャフト 近藤誠親さん

ディアマナ3兄弟のなかでは1番クセがない「BB」が人気！

青マナを継承する「ディアマナBB」は臼井麗華なども使っている

鹿又 今年は「ディアマナ」が赤・青・白とそろいましたが、人気があるのはどれですか？

三好 青の「BB」ですね。もっともクセがないので、どんなスイングタイプでも使えます。昨年３勝した桑木志帆プロらが使ってくれています。

鹿又 ドライバーだと50ｇ台を使う選手が多いですか？

三好 そうですね。女子はドライバーも３番ウッドも50ｇ台にして、５番ウッドから少し重くする選手が多いです。

桑木志帆プロらが「BB」の愛用者です

三菱ケミカル 三好正樹さん

いかがでしたか。女子プロが選ぶ最新のクラブをぜひ参考にしてください！

リポーター＝鹿又芳典

●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。

構成＝野中真一

写真＝田中宏幸

協力＝パナソニックオープンレディース