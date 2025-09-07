女優広瀬すず（27）が6日放送されたTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時半）に出演。戦ってボコボコにした人気女優を実名告白した。

MC加藤浩次から休みの日の生活について聞かれた際、広瀬は「そうですね、あんまり外に遊びに行くってことは多くないですけど、家でダラダラして、あと運動をずっとやってるので」と話した。

加藤が「キックボクシングやってるんだよね？」と聞くと、広瀬は「そうです」と返答。加藤が「何かの番組で見て。誰かボコボコにしてなかった？」と突っ込むと、広瀬は苦笑しつつ「あの…川口春奈ちゃん」と答えた。

加藤が「（その番組で広瀬が）川口春奈ちゃんをボッコボコにしてるの。（キックボクシングの）スパーリングみたいなのやってね」と話すと、広瀬も「同じジムだったんですよ、たまたま。それがきっかけで仲良くなって、“戦おうよ”みたいな話になって」と対戦実現の経緯を明かした。

そして、自身のキックボクシングの戦法について「やられる前にやらないと負けちゃうので。だからスピード勝負と距離で。（自分は）すごい距離の縮め方するみたいで…。だから、この辺まで（＝相手の額と自分の額がくっつくくらいの間合い）距離、縮めます」と格闘家のように説明すると、加藤は「すごいのよ。”イン“に入れることってすごいことなのよ。マイク・タイソンと一緒のパターンだよ！」と興奮気味にリアクションし、広瀬の“ガチ”さにスタジオは笑いに包まれた。

広瀬と川口のスパーリングは昨年4月放送されたTBS系「日曜日の初耳学」特番の中で紹介されている。