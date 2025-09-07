目が不自由な視覚障害者の暮らしを、陰で支えるボランティアグループ。

生活に欠かせない情報を、“声” で届けます。

◆「音声訳」ってなに？

8月17日、佐世保市で開かれたボランティア団体の会議。

（福祉担当 藤下 知子さん）

「(記事は)3つが、視覚障害者に関 して」

集まっていたのは「佐世保音声訳の会」のメンバーです。

（豆知識担当 林 早苗さん）

「今年上半期、県警のまとめということで

ニセ電話詐欺が117件、2億6000万円の被害があって…」

（商品情報担当 島内 千春さん）

「梨のサイダー。和梨(わなし)果汁を使った炭酸飲料。

三ツ矢 ひんやり和梨。これも期間限定。梨味のサイダー」。

議題に上がったのは、いずれも視覚障害者のために選んだ “生活情報” の記事です。

目で読む “文字” を、耳で聴く “音声” に変えて、情報を届ける「音声訳」。

会では、市の広報誌や新聞などからピックアップした、生活に欠かせない情報をCDに録音して、視覚障害者に届ける活動をしています。

現在、佐世保市内の約60人が利用しています。

（実際のCD音）

「広報させぼ 2025年8月第897号、特集・昭和100年誓いの夏 戦後80年の記憶」

会議には視覚障害者も参加して、メンバーと意見を交わします。

◆広報誌も商品表示も 目の不自由な人には伝わらない…

（福祉担当 藤下 知子さん）

「バスの困り事です。バスに乗られる人(視覚障害者)が、どこにバスが向かうのか、案内が聞こえない」

反応したのは、福岡県のバス会社についての新聞記事。

停留所からバスに乗る際、「どこ行き」なのかをはっきりアナウンスをしてほしいというものでした。

（視覚障害者 安野 和子さん）

「バスの不便さです。一番私たちが利用して困るのが」

（視覚障害者 牟田口 達也さん）

「私たちは行き先がわからないと、(バスに)乗るか乗らないかの判断ができない。乗りたいバスを、結構 乗り過ごしてしまうのはあるし、所定の場所に停めてもらわないと乗れない」

視覚障害者の人たちにこそ伝えたい。この記事は、“音声訳” することになりました。

（視覚障害者 安野 和子さん）

「(日常生活は）困ることだらけ。ちょっとした情報誌でも求人誌でも商品情報でも、見えないとどうしようもない」

（視覚障害者 牟田口 達也さん）

「視覚障がいは “情報障害”。目から入る情報は8割と言われていて、私たちにはそれがない。音訳してもらって本当に助かっている」

（グループリーダー 山粼 一子さん）

「いろんな情報、福祉とか川柳とか暮らしとか。

今の情報、本当にホヤホヤの情報を（視覚障害者の)皆さんに届けたい。そういうことで活動している」

「佐世保音声訳の会」は1975年にスタート。

現在、約40人のメンバーが4つのグループに分かれて活動しています。

今年 発足から50周年を迎え、記念式典では佐世保市の宮島市長から感謝状が贈られました。

会長を務める田口直子さんは、59歳の時から知り合いの紹介で入会し、18年活動しています。

（佐世保音声訳の会 田口 直子会長）

「歳をとって、自分が社会の役に立つことはほとんどなくなったので。お世話になるばかりで。

声に出すことは好きだったから、そちらならできるかなと思って」

ほとんどのメンバーが「音声訳」を自宅で行っています。

◆情報がキチンと届くように…

メンバーの1人、大島 智惠子さんは15年前から活動を続けています。

（佐世保音声訳の会 大島 智惠子さん）

「いつもこちらで録音している。マイクとパソコンを使って録音している」

録音する時に神経を使うのが “周囲の音”。

出来るだけ、雑音が入らないように気を配ります。

（佐世保音声訳の会 大島 智惠子さん）

「今の季節は朝から録音するとセミ。(鳴き声が)ワシャワシャいうので、午前中は録音できない」

さらに大島さんを悩ませる “いたずらっ子” が…。

「ニャー」

甘えた声で近寄ってきたのは、ネコです。

（佐世保音声訳の会 大島 智惠子さん）

「私が一番困っているのは、ネコを2匹飼っていて、録音するとだいたい近寄ってきて、そこでストップすることが度々ある」

多い時は、10回ほど読み直すこともあるという大島さん。

地道な作業を支えているのは、視覚障害者に対する思いです。

（佐世保音声訳の会 大島 智惠子さん）

「音声訳を始める時に先輩から言われたのは『あなたは聞いてくださる人の目の代わりだから』。

(情報が)キチンと届くように…という思いは常にある」

目の不自由な人に寄り添って50年。

その熱意は、情報とともに“声” に乗せて視覚障害者の心に届いています。

（視覚障害者 安野 和子さん）

「ボランティアさんたちの愛情を感じる。全部、言葉にしてくれて。こういうグループがあって本当に助かって、利用している」

（佐世保音声訳の会 田口 直子会長）

「自分たちの視点だけど、より幅広くネットワークを広げていろんなことをお知らせして、障害者の役に立って喜んでもらえればいい」