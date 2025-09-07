¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û9·îÁ´¾¡¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÖM16¡×¡¡À¾Éð¤¬4°ÌÉâ¾å¡ª¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉÅêÂÇ¤«¤ß¹ç¤¦²÷¾¡
¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï6Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï4°Ì³ÚÅ·¤ÈÂÐÀï¡£2²ó¤Ë³¤ÌîÎ´»ÊÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢3²ó¤Ë¤â2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤«¤é·ª¸¶ÎÍÌðÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼3ÎÝÂÇ¤Ç2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤Ï5²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤Î¹¥Åê¡£6²ó¤Ë¤Ï¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢7²ó¤Þ¤ÇºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡¢¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¡£¤ï¤º¤«1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê5Ï¢¾¡¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´¾¡¤È²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï3°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¡£Á°Ìë¤Ë´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤Ï¡¢2²ó¤Ë3Ï¢ÂÇ¤Ç1ÅÀÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÀèÈ¯¡¦²ÃÆ£µ®Ç·Åê¼ê¤¬¡¢3²ó¤ËÆ±ÅÀÂÇ¤òÍá¤Ó»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£7²ó¤Ë¤Ï3ÈÖ¼ê¡¦¶âÂ¼¾°¿¿Åê¼ê¤¬2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¡¢Âç¾ëÞæÆóÁª¼ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤Ï10°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÅÙ¡¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤â·èÄêÂÇ¤¬½Ð¤º¡£ÄË¤¤Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5°ÌÀ¾Éð¤Ï¡¢6°Ì¥í¥Ã¥ÆÁê¼ê¤ËÅêÂÇ¤«¤ß¹ç¤¦ÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯Åê¼ê¤¬9²ó97µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢Ìµ»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È¥×¥í½é¤Î´°Åê¡¦´°Éõ¾¡Íø¡£¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¤âÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿À¾Àî°¦ÌéÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¡£½é²ó¤«¤éÀèÆ¬ÂÇ¼ÔHR¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¤³¤ÎÆü¤ÎÁ´ÂÇÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¡Ö4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¡×¤ÎÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö16¡×¤ËÅþÃ£¡£2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö4¡×¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿À¾Éð¤Ï³ÚÅ·¤òÈ´¤¤¤Æ4°ÌÉâ¾å¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò¥²¡¼¥àº¹¡Ö6¡×¤ÇÌÔÄÉ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ6Æü¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 2-1 ³ÚÅ·
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÍ¸¶¹ÒÊ¿(11¾¡8ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú³ÚÅ·¡ÛÁñ»Ê¹¯À¿(3¾¡2ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¿ù»³°ì¼ù(3¾¡3ÇÔ24S)
¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ 3-1 ÆüËÜ¥Ï¥à
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û»³²¬ÂÙÊå(4¾¡2ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¶âÂ¼¾°¿¿(4¾¡7ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¥Þ¥Á¥ã¥É(3¾¡4ÇÔ25S)
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÀ¾Éð¡ÛÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯(6¾¡8ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¥µ¥â¥ó¥º(4¾¡5ÇÔ)
ËÜÎÝÂÇ¡ÚÀ¾Éð¡ÛÀ¾Àî°¦Ìé8¹æ