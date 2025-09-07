「国宝」に出ていたクラスメイト、ももクロ佐々木「高校の時は私の方が売れてたのに」
アイドルグループ・ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29歳）が、9月6日に公開されたポッドキャスト番組「佐々木彩夏の0100」（オールナイトニッポンPODCAST）に出演。映画「国宝」をようやく観に行き、出演していた“高校の同級生”に対して「高校生の時は私の方が売れてたのに」と思ったと語った。
ももいろクローバーZ・佐々木彩夏が、以前から観たい観たいと話していた映画「国宝」をようやく観に行けたと話し、「本当にあっという間でした」「本当に没頭できる作品で、すごくね、かっこいい。かっこいいっていうか、なんだろうな、刺激を受けました」と話す。
そして佐々木は、「国宝」に出演していた横浜流星（28歳）について「同級生、高校が一緒でクラスメイトだったので、なんか本当に、もうどんどんどんどん。高校生の時は本当に私の方が売れてたんですけど。絶対に。（所属事務所である）スターダストとも一緒だからさ、横浜さんは。そう、絶対私の方が売れてたんですよ、“高校生の時は”。なんですけど、みるみるね、もう大活躍なさって。本当にもうなんか手の届かない存在になられてしまったんですけれども、だから何見ても刺激をね、受けちゃいますね。本当、だから、今までさ、ドラマだったり映画だったり、いろんな作品出られてて、本当に今まで刺激をたくさんもらってはきたんですけど、めっちゃ頑張ってるな、と本当に。なんか『何様？』って感じなんですけど、私が。ま、一応、同級生として、クラスメイトとして、事務所の先輩として。すごいね、頑張ってるなって」と語った。
