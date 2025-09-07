クッキーチーズケーキ【材料】（2人分）クリームチーズ 100g生クリーム 50mlプレーンヨーグルト 100g砂糖 40gレモン汁 大さじ 1ココアクッキー(市販品) 3~4枚粉ゼラチン 3g水 大さじ 1.5【作り方】1、クリームチーズは常温にもどして柔らかくする。水に粉ゼラチンを振り入れ、電子レンジで10秒加熱して溶かす。ココアクッキーは4等分に割る。2、ボウルにクリームチーズ、砂糖を入れてなめらかになるまで混ぜる。続けて生クリーム、プレーンヨーグルト、レモン汁を加えて混ぜる。3、溶かした粉ゼラチンを加えて混ぜる。器に流し入れてココアクッキーを差し込み、冷やしかためる。【このレシピのポイント・コツ】電子レンジは600Wを使用しています。