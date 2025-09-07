【オーブンいらず】混ぜるだけケーキ＆スイーツレシピ8選〜ティラミスやブランマンジェも登場♪
お菓子作りは楽しいけれど、オーブン必須なことが多いのが不満、という方もいるでしょう。そんな方に朗報！ 今回は、オーブン不要＆混ぜるだけで作れるケーキ＆スイーツレシピをご紹介しますよ。
チーズケーキやティラミスをはじめ、ブランマンジェ・パンナコッタ・アイスなどのひんやりスイーツが登場！ お菓子作り初心者さんや、親子クッキングにもおすすめです。
■【ザクザク食感がアクセント】クッキーチーズケーキ
甘酸っぱいやわらかチーズケーキに、ザクザクのココアクッキーが絶妙にマッチ！ クリームチーズはあらかじめ常温に戻しておくことをお忘れなく。粉ゼラチンは水の中に振り入れるようにするとダマにならず、きれいに混ざります。
■【あっという間に完成！】ほぼ混ぜるだけで作れるスイーツレシピ7選
E・レシピで「おいしい！」を多数集めた絶品レシピ。ほんのりリキュールが香る、ちょっぴり大人な味わいのティラミスです。コーヒー液に浸したビスケットはまるでスポンジのよう。メレンゲを作っておけば、あとはどんどん混ぜるだけで完成！ 簡単なのにお店級の仕上がりになりますよ。
牛乳のやさしい香りが魅力のブランマンジェは、フランス発祥のデザート。こちらのレシピは調理から完成までマグカップひとつで完結するので、洗い物が少ないのがうれしいですね。加熱した際、牛乳がふきこぼれやすいので、深めのマグカップで作りましょう。
豆乳・きび砂糖・黒みつ・きな粉で、和風テイストに仕上げるパンナコッタです。加熱しても分離しづらい調整豆乳を使用するのがおすすめ。沸騰直前で火を止めるのがポイントです。黒みつ以外に、フルーツソースをかけてもおいしいですよ！
口いっぱいに広がる、芳醇なラムの香りがたまらない一品。ラムレーズンは手作りするので、ラムの濃さはお好みで調整しましょう。夏は冷たく爽やかに、冬は濃厚な味わいで、季節を問わず楽しませてくれるデザートです。
ホワイトチョコにミックスベリーを混ぜ込み、冷やし固めるだけの超簡単レシピです。ミックスベリーはフリーズドライしたものを使うので、サクサクと軽い食感。コーンフレークやナッツを一緒に入れてアレンジするのも◎です。
凍らせたマンゴーを使う、ひんやりデザート。シャリシャリとした食感が後を引きます。マンゴーは冷凍する前にレモン汁をからめておくと変色防止になり、きれいな色に仕上がりますよ。最後にプレーンヨーグルトとミントの葉を添えて召し上がれ！
プリンは泡立て器で混ぜると、フワッとした新食感に。これを市販のミニタルトに流し込み、切ったイチゴをちょこんとのせたら、あっという間に一口サイズのデザートが出来上がり！ 見た目もかわいらしく、パーティーやおもてなしにもぴったりです。
■簡単・快適！ スイーツ作りをもっと楽しく
オーブンいらずの混ぜるだけスイーツなら、初心者さんでも失敗せずに作れます。手順がシンプルなので、気軽にトライできるのも魅力です。
また、トッピングや具材を変えれば、アレンジ自在。季節のフルーツやお気に入りのデコレーションでいろいろなバリエーションをお楽しみください。
(Lily-bono)
■【あっという間に完成！】ほぼ混ぜるだけで作れるスイーツレシピ7選
混ぜるだけで本格ティラミス
E・レシピで「おいしい！」を多数集めた絶品レシピ。ほんのりリキュールが香る、ちょっぴり大人な味わいのティラミスです。コーヒー液に浸したビスケットはまるでスポンジのよう。メレンゲを作っておけば、あとはどんどん混ぜるだけで完成！ 簡単なのにお店級の仕上がりになりますよ。
混ぜるだけ♪なめらかブランマンジェ
牛乳のやさしい香りが魅力のブランマンジェは、フランス発祥のデザート。こちらのレシピは調理から完成までマグカップひとつで完結するので、洗い物が少ないのがうれしいですね。加熱した際、牛乳がふきこぼれやすいので、深めのマグカップで作りましょう。
混ぜるだけで簡単パンナコッタ 濃厚な味わいに
豆乳・きび砂糖・黒みつ・きな粉で、和風テイストに仕上げるパンナコッタです。加熱しても分離しづらい調整豆乳を使用するのがおすすめ。沸騰直前で火を止めるのがポイントです。黒みつ以外に、フルーツソースをかけてもおいしいですよ！
ラムレーズンアイス
口いっぱいに広がる、芳醇なラムの香りがたまらない一品。ラムレーズンは手作りするので、ラムの濃さはお好みで調整しましょう。夏は冷たく爽やかに、冬は濃厚な味わいで、季節を問わず楽しませてくれるデザートです。
イチゴチョコ
ホワイトチョコにミックスベリーを混ぜ込み、冷やし固めるだけの超簡単レシピです。ミックスベリーはフリーズドライしたものを使うので、サクサクと軽い食感。コーンフレークやナッツを一緒に入れてアレンジするのも◎です。
ヨーグルトのせマンゴーのデザート
凍らせたマンゴーを使う、ひんやりデザート。シャリシャリとした食感が後を引きます。マンゴーは冷凍する前にレモン汁をからめておくと変色防止になり、きれいな色に仕上がりますよ。最後にプレーンヨーグルトとミントの葉を添えて召し上がれ！
簡単ミニタルト
プリンは泡立て器で混ぜると、フワッとした新食感に。これを市販のミニタルトに流し込み、切ったイチゴをちょこんとのせたら、あっという間に一口サイズのデザートが出来上がり！ 見た目もかわいらしく、パーティーやおもてなしにもぴったりです。
■簡単・快適！ スイーツ作りをもっと楽しく
オーブンいらずの混ぜるだけスイーツなら、初心者さんでも失敗せずに作れます。手順がシンプルなので、気軽にトライできるのも魅力です。
また、トッピングや具材を変えれば、アレンジ自在。季節のフルーツやお気に入りのデコレーションでいろいろなバリエーションをお楽しみください。
