〈明日午後3時、“世紀の最年少スター”がリンクを公開！〉──米インフルエンサー兼ラッパーのリル・テイ（18）が、18歳の誕生日直後に起こした行動に世間は騒然となった。テイは、8月3日（現地時間、以下同）、自身のXで冒頭の文章を投稿。その翌日、4日に公開したのは会員制アダルトサイトの“リンク”であり、その先には自身の“一糸まとわぬ姿”があった。【前後編の前編】

【写真】テイが公開した“会員制サイト”のリンク先。札束を手に笑顔を見せるテイなども

近年、自身の水着姿などをSNSに投稿し、露骨な有料コンテンツを会員制サイトで販売する手法がまん延しており、日本でもたびたび炎上の火種となっている。海外では、イギリス人インフルエンサーのボニー・ブルー（26）が、その手法で多くのフォロワーを獲得。昨秋には18歳以上の男子学生を対象に「タダで行為できます」「動画を撮らせて」などと呼びかけて、各地でトラブルを起こしていた。

テイが自身の姿を公開した先も、上述の露骨な有料コンテンツを提供するサイトだった。海外事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「テイは、インスタグラムで500万人を超えるフォロワーを抱える人気インフルエンサーです。活動を開始したのは10歳前後のころ、“世紀の最年少スター”と自称し、ヒップホップミュージックをYouTubeなどで発表してきました。なかには1000万回近い再生数を誇るミュージックビデオもあり、その名に違わぬ活躍を見せてきました。

これまでも、あどけない表情で持ちきれないほどの札束を手にした写真をインスタグラムに投稿するなど、テイの大胆不敵な行動は賛否を呼び続けてきたのですが、特に今回の件にはファンも動揺を隠しきれないようです」（海外事情に詳しいジャーナリスト）

未成年疑惑が浮上

さらに世間を騒がせたのは、驚異的な“売上”だ。

「公開から3時間で102万ドル、日本円にして約1億5000万円の売上を達成したとのことです。同サイトの100万ドル突破の最速記録を更新したとされており、テイも〈歴代記録をぶち破ったよ！〉と興奮気味にポストしました」（同前）

しかし、その裏では年齢に対する疑惑が浮上。テイはデビュー初期の2018年に9歳を自称しており、そのため2025年現在の年齢は16〜17歳ではないかと指摘されたのだ。未成年者が関与するコンテンツ公開は違法行為にあたるうえ、当該サイトも明確に禁止事項に指定し、昨年には疑惑のあるコンテンツが200件以上確認され、少なくとも3件が刑事上の有罪判決を受けている。

「疑惑に対してテイは、18歳の誕生日を迎えた7月29日の午前0時1分に撮影したものであり、〈（撮影当時の私は）未成年ではありません〉と主張しています。たしかに有料課金サイトへコンテンツを投稿するためには、成人していることを確認するための本人確認書類のアップロードなどの審査が必要です。

いまのところ過去の年齢が詐称だったとの見方が強いようですが、もしも未成年だった場合、購入者やサイト自体も刑事上の責任が問われる恐れがあります」（同前）

未成年疑惑の渦中でもテイ本人はSNSの投稿を続けており、〈25歳以上で、9時から5時まで働く女性は敗北者〉〈リルは金持ち、お前は泣き虫〉と発言。批判が殺到している。

一方、テイと会員制サイト上での“共演”を持ちかけるインフルエンサーも登場した。前出のボニー・ブルーだ。内容は後編で詳報する。

（後編につづく）