¡ÚµþÀ®ÇÕ£Á£È¡ÛºÇÆâ¿¤Ó¤Æ£¹£°Ëü±ßÄ¶ÇÏ·ô±é½Ð¡ª£±£³ÈÖ¿Íµ¤¥Û¥¦¥ª¥¦¥é¥¹¥«¡¼¥º£Ö¤Ç½©¤ÎÃæ»³³«ºÅ¤ÏÂçÇÈÍð¤ÎËë³«¤±
¢¡Âè£·£°²óµþÀ®ÇÕ¥ª¡¼¥¿¥à¥Ï¥ó¥Ç¡¦£Ç£³¡Ê£¹·î£¶Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡¥µ¥Þ¡¼¥Þ¥¤¥ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÂè£´Àï¤ÎÂè£·£°²óµþ²¦ÇÕ£Á£È¡¦£Ç£³¤Ï¡¢£±£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Û¥¦¥ª¥¦¥é¥¹¥«¡¼¥º¡ÊÌÚÈ¨¹ª¡Ë¤¬Æâ¤«¤éº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ£Ö¡£½©¤ÎÃæ»³³«ºÅ¤ÏÂçÇÈÍð¤Î·ë²Ì¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡£Ö¥í¡¼¥É¤Ï¼Ç¤¬¤¤ì¤¤¤ËÀ¸¤¨¤½¤í¤Ã¤¿¥é¥Á±è¤¤¤À¤Ã¤¿¡£½é¥³¥ó¥Ó¤Î¥Û¥¦¥ª¥¦¥é¥¹¥«¡¼¥º¤Ë¡¢ÌÚÈ¨¹ª¤Ï¡ÖµÓ¤ò»È¤¦¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¡×¤ÈÆ»Ãæ¥¤¥ó¤ÇËöµÓ¤ò²¹Â¸¡£Ä¾Àþ¤ÏÇÏ·²¤òË¥¤¦¤è¤¦¤ËÁ°¤ËÇ÷¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏºÇÆâ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç£²Ãå¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¤òÈ´¤µî¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÆâÏÈ¤Ë£µ£²¥¥í¤Î¥Ï¥ó¥Ç¡¢°È¾å¤Î¹¥µ³¾è¤È¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¾¡Íø¡££±£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£³Ï¢Ã±£¹£³Ëü£´£±£°£°±ß¤Î¹âÇÛÅö¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£°È¾å¤Ï¡Ö¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤µ¤Ð¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢¹âÌÚÄ´¶µ»Õ¤â¡Ö¶ÔÎÌ¤âÏÈ¤âÅ¸³«¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÇË´é°ì¾Ð¤Ç´î¤ó¤À¡£
¡¡ÌÚÈ¨¹ª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ß¥é¥¤¥Ø¥Î¥Ä¥Ð¥µ¤ÇÀ©¤·¤¿£²£°Ç¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ó°ÊÍè¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¡£¡Ö¾¡¤Ä¤Î¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¿´ÃÏ¤è¤¯´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡½ë¤µ¤Ë¶¯¤¤ÌÆÇÏ¤ÎÂç¶âÀ±¡£ÌÚÈ¨¹ª¤Ï¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¾åÀÑ¤ß¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤Þ¤¿½¦¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡££³£²ÀïÌÜ¤ÇÂÔË¾¤Î½Å¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿£·ºÐÌÆÇÏ¤¬¡¢º£¸å¤âÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£¡ÊÀõ»Ò¡¡Í´µ®¡Ë
¡¡¢¡¥Û¥¦¥ª¥¦¥é¥¹¥«¡¼¥º¡¡Éã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢Êì¥Ó¡¼¥³¥ó¥¿¡¼¥ó¡ÊÉã¥·¥ã¥Þ¡¼¥À¥ë¡Ë¡£Èþ±º¡¦¹âÌÚÅÐ±¹¼Ë½êÂ°¤ÎÌÆ£·ºÐ¡£ËÌ³¤Æ»¿·¤Ò¤À¤«Ä®¤Î²¬ÅÄ¥¹¥¿¥Ä¥É¤ÎÀ¸»º¡£ÄÌ»»£³£²Àï£µ¾¡¡£Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï£±²¯£²£¹£·£·Ëü£¸£°£°£°±ß¡£½Å¾Þ½é¾¡Íø¡£ÇÏ¼ç¤Ï¾®ºûË§±û»á¡£