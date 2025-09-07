いつも明るくて、人当たりのいいお義姉さん。きっと悪い人ではないのでしょうが、私はお義姉さんとの付き合い方に結婚当初からずっと悩んでいます。というのも、家族で過ごす休日も、なぜかいつもお義姉さんが一緒で…。弟が好きすぎるお義姉さん、ちょっと距離感おかしくないですか!?■義姉のアポなし訪問 迷惑？優梨のことも息子の悠太のことも気遣ってくれる義姉。そんな義姉は、弟であり優梨の夫である大志のことが大好きで…。義姉との付き合い方に、結婚当初からずっと悩んでいました。

そんな義姉には、ある思惑があって…？こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は？まずは、義姉がアポなしで訪問し、ファーストフードを持参してくることについての意見です。

・勝手にファーストフード持ってこられるの嫌だな…。小さい子いるからママは色々気にしてるはず。焼きそばにお野菜細く切ってよく炒めたら食べてくれるな、とか日々バランス考えてるのに。



・頻度によるけど、みんなで食べられるファストフード持参はうれしいかも。家族の線引きできないのは仲良い兄弟あるあるかもしれませんね…。

また、義姉と一緒にお出かけすることについての意見です。





・ファーストフードはいいけど、家族の遊びに参加してくるの嫌。羨ましかったら自分も家族作って行きなよ。



・一緒に遊びに行くのとかは正直構わないけど、事前に連絡無しに食事持参で来られるのは無理。大嫌いになりそう。連絡有り(こちらも了承ずみ)で食事持参だったらめちゃくちゃありがたいのに。

さらに、義姉に対して嫌悪感を抱く読者の意見です。

・アポ無しも、勝手にファストフードも、お出かけに付いてくるのも、全部イヤだ。

最後に、読者の経験談です。

・ウチの義姉かと思ったわ。ホントにこんな感じで「あなた達の為に色々やってあげてる」感出してきやがる。誰も頼んでないって。迷惑だから消滅しろしか思えない。

義姉がファーストフードを持参することや、一緒に出掛けたがることについて、読者の意見が割れる結果となりました。「ファーストフードは良いけど、一緒に出掛けるのはイヤ」「食事持参はありがたいけど、家族のお出かけに参加されるのはイヤ」という声が。義姉への違和感は結婚する前からで…。不満がたまっていく優梨。それに気が付かない夫にも不信感が…。(ウーマンエキサイト編集部)