秋スイーツが勢ぞろい！東京駅「東京ギフトパレット」で季節限定の味覚めぐりを楽しもう
東京駅八重洲北口すぐの「東京ギフトパレット」では、2025年秋にぴったりのスイーツが勢ぞろいしています。手土産やギフトにもぴったりな秋の味覚が目白押しです。
ほっくりとしたおいしさがたまらない...
東京駅八重洲北口すぐの「東京ギフトパレット」では、2025年秋にぴったりのスイーツが勢ぞろいしています。さつまいもスイーツが主役の新作から、上品なマロン系、ハロウィン仕様の遊び心いっぱいのギフトまで、バラエティ豊かに取りそろえられていますよ。手土産にも自分へのご褒美にもぴったりのラインアップです。
●主役はさつまいもスイーツ！新作＆名コラボが盛りだくさん
東京ギフトパレット限定のさつまいもスイーツが多数登場。定番人気の「舟和」と「BAKERS gonna BAKE」のコラボや、新作「岡田謹製 あんバタパン おさつ」など、秋らしい味わいと見た目が魅力です。
・パティスリー銀座千疋屋「お芋のオムレット」（1個 864円）
9月1日から東京ギフトパレット限定で販売されている商品。鳴門金時のスイートポテト、クリーム、甘露煮がオムレット生地でサンドされています。
・OIMO「オイモテリーヌ」（1個360円）
OIMOの看板商品を進化させた、しっとり濃厚なテリーヌ。ワインや紅茶との相性が良いスイーツです。ほっくりと濃密なさつまいもの甘さを堪能できます。東京ギフトパレット限定で購入できますよ。
・京都祇園あのん「あんぽーねやきいも」（2個入 847円、5個入 1998円）
自分で最中にあんとクリームを詰めて完成させる「あんぽーね」シリーズの、東京ギフトパレット限定商品。紅天使を使用したねっとり濃厚なさつまいもあんと、なめらかなクリームが絶妙です。
・PRECIOUS DELI TOKYO「舟和の芋あいす」（1個 300円）
くちどけなめらかなさつまいもアイスに、芋ソースを混ぜ込んだ、おいも好きにはたまらない逸品。やさしい甘さがたまりません。こちらも東京ギフトパレット限定商品です。
・岡田謹製 あんバタ屋「あんバタぱん・おさつ」（1個378円）
看板商品のあんバタぱんが秋仕様になって新登場。安納芋のあんと、小豆あん、バタークリームが絶妙なバランスです。9月から11月まで発売予定。トースターで温めてから食べるのがおすすめです。
・BAKERS gonna BAKE「舟和のお芋あんパウンドケーキ」（1個 360円）
北海道小豆を練り込んだ記事に、東京の有名和菓子店「舟和」のさつまいもペーストを入れて焼き上げた新商品。12月2日まで販売されます。コーヒーや紅茶、日本茶などお好きな飲み物と楽しめますよ。
●栗好きも大満足な贅沢マロンスイーツ
秋の定番素材「栗」を贅沢に使ったスイーツも見逃せません。
・アマンド東京「ごろっと！秋色ナポレオンパイ」（１本 2350円）
9月27日まで販売される、栗とさつまいもをたっぷり使用した新登場のスイーツです。サクサクのパイ生地に、カスタードクリーム、和栗とさつまいも、モンブランクリームをトッピング。秋らしい味覚が詰まっています。
・La Boutique TERAKOYA「栗とかぼちゃのガトー」（1本 2300円）
秋限定の新商品。渋皮栗とかぼちゃ、キャラメリゼりんご、ナッツを混ぜ込んで焼き上げたケーキです。上品な味わいで、大人向けのスイーツです。
・ネコシェフ「ネコシェフバーガー マスカルポーネ＆マロン」（2個 1188円）
クリームチーズを練り込んだしっとり生地がおいしいスイーツサンド。北海道生乳100％使用のマスカルポーネのクリームに刻んだマロングラッセが入っていますよ。東京ギフトパレット限定で、9月1日から無くなり次第販売終了となります。
・シーキューブ TIRAMISÙ「焼きティラミス マロンラテ」（4個入 1080円、6個入 1620円）
9月1日から11月13日まで販売予定の、東京ギフトパレット限定スイーツ。北海道根室・釧路地区産の生乳を使用したマスカルポーネがふんだんに使用されています。ティラミス生地にマロンとラテの風味が閉じ込められていて、大人向けの味わいです。
●秋ギフトにぴったりな見た目にもこだわったスイーツ
ハロウィンモチーフや見た目にこだわった、ギフトにぴったりなスイーツも盛りだくさんです。
・東京會舘「ごほうびパフェ 秋まつり」（1個 1296円）
9月5日から10月31日の金・土・日曜日・祝日に販売される、秋が旬のフルーツが贅沢に盛られたパフェ。柿、無花果、巨峰、洋梨、ぶどうゼリー、パンナコッタが入っていて、ひと口食べ進めるごとにいろいろ味を楽しめます。
・コートクール「林檎キャラメルブラウニー」（5本 1458円）
2種類のクーベルチュールチョコレートをブレンドし、カルバドスという林檎酒に漬け込んだドライ林檎を混ぜ込んだ生地が特徴。ほろ苦いキャラメルの風味と、りんごのおいしさが絶妙です。9月1日から販売開始中で、無くなり次第終了となります。
・フランセ「ハロウィンミルフィユ」（6本 1296円、12本 2592円）
9月中旬から10月末まで販売予定の、紫芋と栗のクリームをサンドしたサクサクのミルフィユ。幾層にも重なったパイ生地は、とても軽く心地よい食感です。売り切れ次第終了となるので、早めに探しに行ってみて。
・パティスリーキハチ「ハロウィンクッキー かぼちゃ」（10枚入 580円）
かぼちゃペーストとカラメルソース、ローストしたパンプキンシードを練り込み、ほんのりシナモンを効かせたクッキー。9月1日から10月31日まで販売予定ですが、売り切れ次第終了します。
※価格はすべて税込みです。
東京バーゲンマニア編集部