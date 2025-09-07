つくばエクスプレス【駅ぶら】008 新御徒町駅 散歩 その4 「まめでんきゅう画廊」
※2025年6月撮影
トップ画像は「まめでんきゅう画廊」。秋葉神社を背に10メートル歩いた右側にあります。戦災をまぬがれた古民家を自分たちで改装したキュートな「まめでんきゅう画廊」です。
筆者が訪れた日、13時からの展示にむけてアーティストと画廊の方が展示の仕上げ作業中でした。13時に再訪することにして、筆者は「WOOD WORK」に行って珈琲を飲んでいたのです。
筆者が珈琲を飲み終えた頃合いに、「まめでんきゅう画廊」で展示作業をしていたアーティスト二人組が「WOOD WORK」に現れました。後で訊いたら二人は珈琲好きで「WOOD WORK」の珈琲が気に入っているとのこと。彼等は、スウェーデンから来ていますが英語を話してくれます。13時のオープン前に昼ご飯の寿司を食べに行くと笑ってました。
改めて13時に画廊を訪問。入口に作家二人のカタログ？
※2025年6月撮影
作家の作品が綺麗に列んでいます。壁面は、壁が一部黄色く塗られていました。展示のためにソコまでやるんですね。
※2025年6月撮影
画廊による作家の紹介です。
作品の前で、にこやかな作家さんたち。
※2025年6月撮影
プリントだけではなく、オリジナル･イラストのバッグもあります。
※2025年6月撮影
こちらにはオリジナルのＴシャツ。ステッカーも列んでいました。残念ながら筆者が欲しいと思ったＴシャツは、既にオーナーさんが購入して着ていました。
※2025年6月撮影
本当に、小さな可愛いらしいギャラリーです。
※2025年6月撮影
翌日、土曜日の夕方、レセプション･パーティーにも参加しました。こちらは撮影とは別に交通費自腹で参加。
※2025年6月撮影
作家がスウェーデンから持って来たウォッカをいただきました。筆者もお祝いにシャンパンを持参。
※2025年6月撮影
アーティストさんたちやご友人でパーティーは盛会でした。
※2025年6月撮影
歓談を愉しんで、筆者は三浦半島に帰りました。オーナーのスズキさんありがとうございました。
※2025年6月撮影
ここからは【駅ぶら】撮影の続きです。
A2出口からつくばエクスプレスの改札口まで歩きます。
※2025年6月撮影
次の浅草まで170円のきっぷを購入します。
※2025年6月撮影
次回は、浅草駅ホームからスタートします。
（写真・文/住田至朗）
※駅構内などはつくばエクスプレス（首都圏新都市鉄道株式会社）の許可をいただいて撮影しています。
※鉄道撮影は鉄道会社と利用者･関係者等のご厚意で撮らせていただいているものです。ありがとうございます｡
