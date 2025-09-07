本日9月7日21時より放送のSixTONES冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）に、染谷将太、出川哲朗がゲスト出演する。

（関連：【画像あり】SixTONESがゲストの染谷将太＆出川哲朗とガチンコ勝負する『Golden SixTONES』場面写真）

今回は、出川とマイペースな染谷がご褒美グルメを懸けてSixTONESとガチンコ勝負。好評のダジャレ対決でハプニングが連発し、新企画では染谷が車掌になる。オープニングでは、リアクション王 出川とダジャレ王 ジェシーが過去の因縁を巡って小競り合いに。出川の強めのツッコミにジェシーが驚き、その様子を染谷が生温かく見守る。

最初のゲームは、新感覚脳トレ『ダジャレッドカーペット』。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズとなり、答えがひらめいたらレッドカーペットを進んでダジャレをスピーチする。2問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美グルメのウニ丼をゲットできるが、最後まで残った1人だけはご褒美なしとなる。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

大好物のウニを是が非でも食べたい染谷は、「ヒップホップが好きなんで。その線で頑張ってみます」とコメント。役でも培ったラップの経験を活かし、韻を踏むイメージでダジャレに挑戦する。一方の出川は「菅野美穂さんの回のオンエアを見させてもらったけど、1問も解けなかった」と、オープニングとは打って変わってトーンが急降下。問題VTRは、『居酒屋で馬刺しばかり注文する2人』『学校の教室でフラれる男子』『コックピットに座る超おしゃれな人』などが登場する。

一方、SixTONESはゲストの2人を差し置いて絶好調。「実はウニ大好きなんです！」という京本大我が覚醒し、答える前から「やった！食えるぞ！」と正解を確信する。破天荒 松村北斗は、出川が答えを焦ってマイクと衝突し、染谷はヒントを無視して珍回答するなど、マイペースすぎるゲストたちに「この人、めちゃくちゃなんだけど！」とお手上げ。また、問題VTRには、じゅんいちダビッドソン、ジョイマン、タイムマシーン3号ら芸人も続々登場する。

一方、新企画『一筆書きトレイン』は、子どもの頃に誰もが一度は遊んだことがある『電車ごっこ』と『一筆書き』をスケールアップし、床に描かれた図形の上を一筆書きになるように歩いて進む脳トレゲームだ。出川、京本、松村、髙地優吾の出川チームと、染谷、ジェシー、森本慎太郎、田中樹の染谷チームに分かれて対決する。

同ゲームの制限時間は90秒。答えがわかったら、チームみんなで縦1列となって電車になりきり、図形の上をスタートからゴールまで一筆書きで進むことができればクリアとなる。問題は全部で5問が出題され、獲得ポイントが多いチームには、一筆書きにちなんだスペシャルグルメのご褒美が用意されている。

染谷チームは、いち早く答えを導き出した染谷が車掌になって出発進行するが、はしゃぎすぎて前に全然進まない展開に。「シュッシュッポッポー！」「ワオー！」とハイテンションのSixTONESと一緒に染谷もノリノリな様子を見せる。出川チームは、リーダーの出川が「子どもの頃にやってたんで自信あります！」とやる気満々に一筆書きに挑戦するが、メンバーとの波長が合わず仲間割れ。さらに、番組収録中、SixTONESの会話に聞き耳を立てる出川が「グループ同士でなかなか言わないよ！仲良しだね！」と笑顔になる一幕もあった。

（文＝リアルサウンド編集部）